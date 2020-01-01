فابريجاس: مورينيو صديقي أما جوارديولا "لا شيء"

كان مثلًا أعلى في يوم من الأيام..

أكد سيسك فابريجاس، لاعب تشيلسي وبرشلونة السابق، أن علاقته بمدربه جوزيه مورينيو كانت ولازالت علاقة صداقة، بينما مع بيب جوارديولا فهي "لا شيء".

مورينيو قام بضم فابريجاس إلى تشيلسي في 2014 من برشلونة، وقد قدّم الإسباني أحد أفضل مواسمه على الإطلاق وحقق لقب الدوري الإنجليزي آنذاك، قبل رحيل المو في الموسم التالي.

كما سبق لفابريجاس العمل مع جوارديولا في برشلونة لفترة قليلة، ورغم أن طريقة لعبه هجومية وتناسب سيسك أكثر، لكنه يُفضِّل مورينيو عنه.

المزيد من الفرق

الدولي الإسباني قال للصحافة "كنت غير منسجم في مع النادي في النهاية، بدأت العام الأول بشكل جيد للغاية وأعتقد أنني حظيت بعام ثانٍ جيد للغاية مع تيتو فيلانوفا".

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وتابع "كرة القدم لا ذاكرة لديها، مشاعري الآن أن تجربتي في برشلونة كانت أفضل بكثير مما بدت لي عندما غادرت النادي".

"لطالما أحببت أن أحظى بالتقدير والتقدير من جانب الأندية التي ألعب بها، وعندما رأيت أنني لم أعد في برشلونة، رأيت أن هناك مدربين في أوروبا يقدرونني أكثر."

بنزيما وستيرلينج وفيلايني ولاعبون يمتلكون حصانة المدربين

واستطرد "مورينيو كان أكثر من ألهمني عندما غادرت برشلونة، أخبرني أن لدينا خلافات في الملعب لكن الأمر انتهى عند هذا الحد".

"أخبرني عن مشروعه وأعطيته الأولوية باحترافية شديدة، اليوم لا أزال أتواصل معه واعتبره صديقًا، لقد ساعدني كثيرًا في ذلك الوقت".

وأتم "ببساطة، لا شيء مع بيب! حدثت أمور لا أريد الحديث عنها. بيب كان مثلي الأعلى في الطفولة وربما كان الشخص الذي تعلمت منه أكثر كلاعب ومدرب ومثل أعلى".

يذكر أن فابريجاس حقق الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر المحلية والأوروبية وكأس العالم للأندية مع برشلونة وذهب إلى تشيلسي وحقق الثنائية في أول مواسمه مع مورينيو.