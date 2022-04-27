غير مقتنع برونالدو؟ تين هاج يخطط للتعاقد مع مهاجم جديد!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن إمكانية شراء مانشستر يونايتد لمهاجم نادي أياكس الهولندي، اللاعب الإيفواري سيباستيان هالر بجانب استقطاب المدرب إريك تين هاج.

وكان نادي الشياطين الحمر قد أعلن منذ أيام تعاقده مع المدير الفني الهولندي صاحب 52 عامًا لكي يخلف الألماني رالف رانجنيك الذي يتراجع بدوره ليصبح المستشار الفني للنادي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية فإن اليونايتد يطمح لجلب المهاجم المتألق بجانب مدربه الحالي في الموسم القادم.

ما هو موقف المهاجمين في مانشستر يونايتد؟

أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يغادر أنطوني مارسيال وإدينسون كافاني الشياطين الحمر بعد نهاية الموسم.

وذلك يترك كريستيانو رونالدو وحده في الفريق، وفي ظل كبر سنه، لن يكون من الصحيح أن يلعب وحده كل مباريات الموسم.

بجانب أن موقف مشاركاته مع تين هاج يبدو مبهمًا حتى الآن، فحينما سئل المدرب الهولندي عن تعامله المتوقع مع الدون، أجاب بطريقة مقتضبة أنه سيكون جيدًا.

ماذا عن موقف هالر؟

أشار التقرير لاحتمالية انتقال هالر لبايرن ميونخ، حيث أنه إذا لم يجدد روبرت ليفاندوفسكي عقده مع العملاق البافاري، ومن المحتمل أن يغادر في الصيف.

كما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن النادي الألماني قد أجرى أيضًا اتصالات مع وكلاء هالر في سعيهم لإيجاد بديل محتمل للمهاجم البولندي.

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