عمر السومة يدعم الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

يلتقي الفريق الهلال أمام أوراوا الياباني يوم الأحد بعد المُقبل الموافق 24 نوفمبر الجاري

أعلن المهاجم الدولي السوري عمر السومة لاعب النادي الأهلي السعودي دعم نادي الهلال في مباراة نهائي دوري أبطال آسيا أمام نادي أوراوا ريدز الياباني.

ويلتقي الفريق الهلال أمام أوراوا الياباني يوم الأحد بعد المُقبل الموافق 24 نوفمبر الجاري في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أعلن فيه السومة دعمه للهلال أمام أوراوا بصفته نادي عربي ويُمثل المملكة العربية السعودية متمنيًا له التوفيق.

السومة يتواجد حاليًا رفقة المنتخب السوري الأول لكرة القدم في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

الهلال كان قد تغلب على الفريق الياباني بنتيجة هدف مقابل لا شيء في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في المباراة التي جمعت الفريقين الأسبوع الماضي بالرياض.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت دعم العديد من الأندية السعودية للهلال مُمثل الوطن في هذه المهمة الآسيوية الصعبة.

إقبال جماهيري كبير على دعم الهلال أمام أوراوا في اليابان

يُذكر أن نادي الهلال سيطير غدًا إلى اليابان من أجل عمل معسكر مُغلق قبل خوض مباراة الإياب، من أجل الاعتياد على أجواء الطقس وتغير الوقت في طوكيو.