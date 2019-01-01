إقبال جماهيري كبير على دعم الهلال أمام أوراوا في اليابان

هناك فئة كبيرة من جماهير الموج الأزرق يرغبون في الحصول على التأشيرة الخاصة لدخول الأراضي اليابانية

شهدت السفارة اليابانية بالرياض إقبالًا كبيرًا من جماهير نادي الهلال السعودي التي ترغب في دعم فريقها أمام أوراوا ريدز الياباني بإياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وبحسب الأرقام فهناك فئة كبيرة من جماهير الموج الأزرق يرغبون في الحصول على التأشيرة الخاصة لدخول الأراضي اليابانية بهدف حضور النهائي.

الهلال كان قد تغلب على الفريق الياباني بنتيجة هدف مقابل لا شيء في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في المباراة التي جمعت الفريقين الأسبوع الماضي بالرياض.

وينتظر أن يساند الهلال قرابة ألفي مشجع في حين خصص قرابة 5 آلاف مقعد لجماهير الضيف السعودي، في استاد سايتاما الذي تم إنشاؤه عام 2002 ويتسع لأكثر من 63 ألف مقعد.

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ويستقبل حامل لقب البطولة عام 2017 نادي الهلال يوم الأحد بعد المُقبل 24 نوفمبر، في مباراة إياب النهائي القاري على ملعبه ووسط جماهيره.

وكانت الهيئة العامة للرياضة في السعودية قد أعلنت الأربعاء الماضي، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه بتخصيص أربع طائرات لنقل المشجعين لحضور إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وجاء هذا القرار من سمو ولي العهد دعمًا لممثل الكرة السعودية فريق نادي الهلال وتحفيزًا للاعبيه لحسم اللقب لصالحه بعد أن أنهى مواجهة الذهاب بالرياض بالفوز.