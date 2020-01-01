عضو الأهلي: الخطيب يتابع ملف مؤمن زكريا وسنحقق اللقب الإفريقي

الجارحي يرى أنه لا يوجد مهاجمًا جيدًا في الأهلي حاليًا.

أكد محمد جمال الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، يتابع بنفسه ملف مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأحمر، وكل ما يتعلق بتكاليف علاج مرضه.

وكان مؤمن زكريا قد خرج بتصريحات تليفزيونية، يعلق خلالها على رحلة علاجه وموقف الأهلي منها، حيث قال: "عندي كلام كثير"، رافضًا الحديث عن تفاصيل.

الجارحي قال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لأحد متابعيه: "الأهلي قام بصرف مبلغًا لمؤمن زكريا، يخص علاجه، ذلك بعد موافقة الجهة الإدارية".

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وأشار عضو مجلس إدارة الأهلي، إلى أن ملف مؤمن زكريا يلقى متابعة من جانب رئيس القلعة الحمراء، حيث قال: "الخطيب شخصيًا يتابع ملف مؤمن زكريا".

وبعد سؤاله عن المهاجم الذي يفضله، قال الجارحي: "الكابتن الخطيب وحسام حسن وعماد متعب، أما الآن لا أرى مهاجمين".

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عن فريقه المفضل قال الجارحي: "لا أشجع غير الأهلي، والآن أشجع ليفربول الإنجليزي بسبب محمد صلاح، ولاعبي الأجنبي المفضل هما كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي".

وتحدث الجارحي عن حظوظ الأهلي في التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث قال: "إن شاء الله سنحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.