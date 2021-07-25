عرض ليفربول المرفوض يرفع التساؤلات حول مستقبل صلاح!

مستقبل صلاح في صفوف ليفربول في خطر!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن العرض المفروض الذي تقدم به ليفربول لنادي يوفنتوس لضم اللاعب فيدريكو كييزا تسبب في الكثير من التساؤلات حول مستقبل المصري محمد صلاح.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صنداي ميرور"، والتي أكدت أن صلاح ليس الوحيد الذي أصبح مستقبله مجهول في ليفربول بعد ذلك العرض، حيث ينضم له السنغالي ساديو ماني.

ما هو عرض ليفربول لضم كييزا؟

بحسب ما ذكرت تقارير صحفية إيطالية في الأسبوع الماضي فنادي ليفربول تقدم بعرض قيمته 100 مليون يورو من أجل ضم نجم إيطاليا.

وبحسب ما أوضحت التقارير فقد رفض يوفنتوس بشكل قاطع فكرة رحيل اللاعب عن صفوفه، ورفض عرض الريدز.

كيف يهدد عرض كييزا مستقبل صلاح وماني؟

اللاعب الشاب يجيد اللعب في مركز الجناح وقدم مستويات طيبة للغاية رفقة فريقه في الموسم الماضي بالرغم من عدم الفوز بالدوري الإيطالي.

كييزا سجل تسعة أهداف وصنع مثلهم على مدار الموسم، وهو نفس عدد الأهداف التي ساهم فيها ساديو ماني مع ليفربول في 31 مباراة بالموسم المنصرم.

وبالرغم من أن المصري قد لا يمكن تعويضه في ليفربول إلا أن أسلوب لعب كييزا والمركز الأفضل له في الملعب أقرب لأسلوب صلاح عن ماني.

ما هي أرقام صلاح مع ليفربول؟

لعب صلاح مع ليفربول 203 مباراة في كل البطولات، سجل خلالهم 125 هدفًا وصنع 47 خلال 16 ألف و700 دقيقة.

جدير بالذكر أن عقد صلاح في صفوف ليفربول لا ينتهي قبل حلول صيف 2023 وتطرقت تقارير صحفية للحديث عن إمكانية تجديده قريبًا.

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