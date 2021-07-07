عرض إيطالي يثير حيرة جيوفينكو ونادي الهلال

تعرف على موقف جيوفينكو من الهلال

أكدت تقارير صحفية، على أن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، مهاجم فريق نادي الهلال، قد تلقى عرضًا إيطاليًا خلال الفترة الماضية، من أجل الحصول على خدماته، في ظل وجود مفاوضات بينه وبين إدارة الزعيم لتمديد عقده.

جيوفينكو يعد واحدًا من العناصر الأساسية بصفوف نادي الهلال، ويتم الاعتماد عليه خلال الفترة الماضية، بالرغم من تغيير الجهاز الفني للفريق الأزرق أكثر من مرة.

ما هو العرض الذي وصل إلى جيوفينكو؟

وأكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، على أن نادي فينيزيا دخل في مفاوضات جادة مع جيوفينكو، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة أن نادي فينيزيا هو الأقرب للحصول على توقيع جيوفينكو خلال الفترة الحالية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وتلقى جيوفينكو عروضًا أخرى من أندية إيطالية، ولكن يبدو أن نادي فينيزيا هو الأقرب لحسم هذه الصفقة لصالحه.

ما هو موقف جيوفينكو من الاستمرار مع الهلال؟

وبالرغم من انتشار أخبارًا طوال الموسم الماضي تفيد بأن جيوفينكو يريد العودة إلى إيطاليا، وأن الهلال هو الآخر يرغب في الاستغناء عنه، إلا وأن هناك تقارير نفت هذه الأمور جملة وتفصيلًا خلال الفترة الماضية.

التقارير الصحفية أكدت على أن جيوفينكو ووكيل أعماله عرضا على إدارة الهلال، التمديد لمدة موسم إضافي، وهو الأمر الذي لاقى ترحابًا من جانب الزعيم.

الهلال يرغب في استمرار جيوفينكو، بناءً على رغبة من جانب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم، الذي أبدى رغبته في استمرار اللاعب الإيطالي.

ماذا قدم جيوفينكو مع نادي الهلال؟

وانضم جيوفينكو إلى صفوف نادي الهلال في فبراير 2019 ، قادمًا من نادي تورنتو الكندي، بعقد يمتد إلى 30 ديسمبر 2021، ليقترب من نهايته.

جيوفينكو حقق مع الهلال بطولة الدوري السعودي للمحترفين مرتين، وبطولة دوري أبطال آسيا مرة واحدة، وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مرة واحدة.

وشارك الموسم الماضي مع الهلال في 21 مباراة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل هدفًا واحدًا، وصنع 4 أهداف.

ما هو الأفضل للهلال، استمرار جيوفينكو أم رحيله؟

جيوفينكو لاعب مميز بكل تأكيد، وتواجده مع الهلال يعد إضافة كبيرة، ولكن هذا الأمر يتوقف على رأي الجهاز الفني في الأول والأخير، والذي سيختار العناصر التي سيحتاج لها الموسم القادم.

ومن الممكن التريث قليلًا في مسألة تجديد عقد جيوفينكو، والانتظار حتى نهاية الموسم، لكي يتم تقييم مستواه الفني، ومن ثم يتم اتخاذ القرار النهائي، سواء بالرحيل أو الاستمرار مع الزعيم.

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