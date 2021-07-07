هدف الهلال .. الشباب يفاوض صفقة برازيلية

هل ينجح الشباب في إقناع النادي البرازيلي

دخلت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، في مفاوضات رسمية مع أحد لاعبي الدوري البرازيلي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إدارة الشباب تسعى لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين أجانب مميزين، من أجل تعويض رحيل اللاعب البرتغالي فابيو مارتينيز، والذي رحل بعد انتهاء فترة إعارته.

وأشارت صحيفة "مكة" السعودية إلى أن إدارة نادي الشباب دخلت في مفاوضات جادة، من أجل التوقيع مع إدنيلسون دي سانتوس لاعب وسط فريق إنترناسيونال البرازيلي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي الشباب لم تكشف عن قيمة الصفقة المالية حتى الآن، حيث هناك رغبة للتعاقد مع اللاعب لمدة 3 سنوات مقبلة.

يأتي عرض الشباب بعد العرض الذي تقدم به مسؤولي الهلال إلى النادي البرازيلي، وذلك قبل موسمين لضم اللاعب الذي يبلغ من العمر 31 عامًا.

الهلال كان قد عرض مبلغ 3.5 مليون يورو، وقوبل هذا العرض بالرفض، بسبب عدم قناعة مسؤولي النادي البرازيلي بالعرض المادي، مطالبين بالحصول على عرض أكبر.

النصر يرفض عرض ويتلقى آخر للتخلص من نجمه

وجاء رفض مسؤولي النادي البرازيلي لعرض الهلال أيضًا، في ظل ضغط جماهير إنترناسيونال على إدارة ناديها، بالمطالبة بعدم التخلي عن اللاعب لمصلحة الهلال، وأيضًا لمصلحة فريق إيطالي كان يرغب في ضمه.