بتصريحات مفاجأة .. مارتينيز يفاجئ جماهير نادي النصر

هل يستمر مارتينيز مع النصر؟

خرج الأرجنتيني بيتي مارتينيز، لاعب نادي النصر، بتصريحات قوية لجماهير صدمت جماهير ناديه، بشأن مستقبله مع العالمي خلال الفترة المقبلة.

مارتينيز يغيب عن صفوف النصر حاليًا، بسبب الإصابة التي يعاني منها، حيث انتشرت أخبارًا حول مستقبله مع الفريق، سواء باستمراره أو عدم قيده في الصيف الحالي.

ماذا قال مارتينيز عن مستقبله مع النصر؟

بيتي قال خلال تصريحات لشبكة "ESPN" الأمريكية: "أتمنى العودة إلى ريفربليت الأرجنتيني؛ النادي الذي بدأت فيه مسيرتي منذ 4 سنوات".

اللاعب الأرجنتيني واصل: "سأعود إلى ريفربليت ولكن ليس الآن، لأن تركيزي حاليًا مع نادي النصر، ولا أفكر في الوقت الحالي في الرحيل عن صفوف الفريق السعودي".

كيف بدأ مارتينيز مع ريفربليت؟

وبدأ مارتينيز مشواره مع كرة القدم في نادي هوركان الأرجنتيني، قبل الانتقال إلى ريفربليت، والذي لعب له خلال الفترة من 2015 حتى 2019، ليحقق معه العديد من البطولات والإنجازات.

وبعدها انتقل مارتينيز إلى صفوف نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي، والذي انتقل منه إلى صفوف النصر خلال صيف 2020.

ما هي طبيعة إصابة مارتينيز؟

ويعاني بيتي مارتينيز من إصابة قوية في الركبة، حيث تعرض لقطع في الرباط الصليبي، وأجرى جراحة ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر منذ إجراء الجراحة.

مارتينيز تعرض لتلك الإصابة خلال مباراة الأهلي، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وهو الأمر الذي جعله يغيب عن الملاعب كل تلك الفترة.

ما هو موقف مارتينيز من الانضمام لقائمة النصر؟

وهناك حالة من الحيرة داخل نادي النصر، بشأن قيد مارتينيز في قائمة الفريق الأصفر مع بداية الموسم، حيث يتخوف مسؤولي القلعة الصفراء من قيده وعدم الاستفادة من خدماته، في ظل عدم جاهزيته الفنية.

وهناك اتجاه داخل النصر لتأجيل قيد مارتينيز إلى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، للاستفادة من مقعد الأجنبي داخل الفريق.

اقرأ أيضًا ..