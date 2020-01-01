عبد الإله المالكي : خسارة الاتحاد تحرمني من النوم والهلال لم يستحق الفوز علينا

الهلال لم يستحق الفوز في مباراة الدوري الأخيرة وكنا الأجدر بها

كشف لاعب الوسط الدولي السعودي عبد الإله المالكي، لاعب فريق الاتحاد، عن العديد من الكواليس الخاصة به وبفريقه وذلك في حوار صحفي مع صحيفة "الرياضية".

وأكد المالكي في تصريحاته أنه بعد خسارة فريقه في أي مباراة لا يستطيع النوم بعدها، لشعوره بحسرة على هذه الخسارة.

وقال المالكي للرياضية : "الخسارة تحرمني من النوم، جميع المباريات التي نخسرها لا استطيع النوم بعدها ".

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كما تطرق المالكي للحديث عن مباراة كلاسيكو الكرة السعودية التي تجمع بين فريقي الهلال والاتحاد والتي جمعت الفريقين قبل توقف النشاط الرياضي وقال : "الهلال لم يستحق الفوز في مباراة الدوري الأخيرة وكنا الأجدر بها ".

وألقى المالكي اللوم على التحكيم في هذه المباراة وقال : "طالبنا الحكم في مباراة الهلال أن يذهب بنفسه لرؤية لقطة هدف رومارينيو، وليس عن طريق الاتصال من غرفة الـ VAR، لأن القرار كان فيه شك كبير جدا ".

وكشف المالكي عن سبب النتائج السلبية وسوء مستوى نادي الاتحاد هو عدم الاستقرار على تشكيلة معينة من بعض المدربين السابقين، وأضاف : " مع فابيو كاريلي بإذن الله الأمور تتحسن للأفضل ".

وعن سبب انتقاله إلى نادي الاتحاد قال : " أحمد كعكي هو من أقنعني بالقدوم لنادي الاتحاد والتوقيع للفريق، وهو ما كان بالفعل".