"هاتريك" تاريخي جديد واكتسح ليونيل ميسي .. كريستيانو رونالدو ينفجر مع النصر ضد الوحدة

الدون يواصل إبهار الجميع في ليلة انتصار النصر على الوحدة

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قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لتحقيق انتصارًا ضخمًا على نظيره الوحدة، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 30 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليواصل رونالدو الانفجار مع العالمي.

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رونالدو نجح في تسجيل 3 أهداف "هاتريك" للمرة الرابعة هذا الموسم، والسادس مع النصر، والـ45 في جميع الدوريات، ورقم 56 مع الأندية التي لعب لها، والـ66 في مسيرته بالكامل.

هاتريك رونالدو بكل الطرق!

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول له في المباراة، في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة، بعد خطأ فادح من منير المحمدي حارس الوحدة، الذي مرر له الكرة بالخطأ ليضع الكرة في المرمى.

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وأضاف رونالدو الهدف الثاني له ولفريقه بالدقيقة 12 من عمر المباراة، بعد عرضية رائعة أرسلها النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من الجهة اليسرى، ليضعها كريستيانو برأسه في المرمى.

وكسر كريستيانو قاعدة التسلل في الهدف الثالث له "هاتريك" في مرمى الوحدة، بعدما انطلق في قلب دفاع الوحدة بعد تمريرة رائعة من زميله السنغالي ساديو ماني، ليضع رونالدو الكرة بالقدم اليسرى.

الشيء الملحوظ في أهداف رونالدو هو أنه استطاع التسجيل بالقدمين اليمنى واليسرى، بالإضافة إلى الرأس في مباراة واحدة!

كريستيانو رونالدو يُحطم الأرقام كالعادة

أصبح رونالدو هو ثاني لاعب يُساهم بأكثر من 40 هدفًا في موسم واحد بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بعد المغربي عبد الرزاق حمد الله عندما كان لاعبًا في صفوف النصر موسم 2018-2019.

نجح كريستيانو في تسجيل الهاتريك 3 مرات في آخر 5 مباريات له مع نادي النصر في الدوري، في حيث آخر مرة سجل فيها ميسي ثلاثية كان وقتها رونالدو يلعب في يوفنتوس الإيطالي!

سجل رونالدو هاتريك ونجح في الوصول إلى 52 هدفًا هذا الموسم خلال 52 مباراة بمختلف البطولات مع نادي النصر.

وأصبح رونالدو على بُعد هدفين فقط من معادلة رقم حمد الله القياسي في دوري روشن، في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بدوري المحترفين السعودي، حيث سجل النجم المغربي 34 هدفًا، بينما سجل رونالدو حتى الآن 32 هدفًا.

ماذا قدم رونالدو ضد الوحدة؟

لعب رونالدو أمام الوحدة 79 دقيقة، سجل فيها 3 أهداف "هاتريك"، وسدد الكرة 5 مرات منها 3 على المرمى، ودقة التمريرات هي 74%، وأهدر فرصة واحدة محققة للتهديف.

ووقع رونالدو في التسلل مرتين في المباراة، وفقد الاستحواذ 12 مرة، ولم يفز بأي التحام مع المنافس سوى في واحد فقط وكانت كرة هوائية.

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