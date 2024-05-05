عبث بتاريخ الدوري الأمريكي وصنع 5 أهداف .. ليونيل ميسي يبرع مع إنتر ميامي بليلة تألق سواريز

ميسي يفوز على نيويورك ريد بولز بمفرده!

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كتابة التاريخ رفقة ناديه إنتر ميامي، بعدما قاده لتحقيق الانتصار الكبير على فريق نيويورك ريد بولز، بالدوري الأمريكي.

ليونيل سجل هدف وصنع 5 أهداف، في انتصار إنتر ميامي على نيويورك ريد بولز بنتيجة 6-2، في مواجهة كان بطلها الأول هو ميسي.

ميسي يكتسح نيويورك ريد بولز!

بعد أن كانت الأسبقية من جانب نيويورك بولز بتسجيله هدف في الدقيقة 30، مرر ميسي الكرة إلى ماتياس روخاس الذي أطلق تسديدة يسارية صاروخية من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 48 أسكنت شباك نيويورك ريد بولز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ثم مرر الأوروجوياني لويس سواريز الكرة إلى ميسي الذي انفرد بالحارس ليضعها في المرمى بسهولة بالدقيقة 50 ليقلب إنتر ميامي النتيجة لصالحه.

ومن تمريرة سحرية أرسلها ميسي داخل منطقة الجزاء انفرد روخاس بالحارس ليُسجل الهدف الشخصي الثاني ويُعزز تقدم إنتر ميامي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ورد ميسي الجميل لسواريز بعدما صنع له 3 أهداف متتالية في الدقائق 68 و75 و81، ليتمكن لويس من تسجيل "هاتريك" بفضل تمريرات ليونيل السحرية.

أرقام ميسي التاريخي تُبهر الجميع

أصبح ليونيل ميسي هو أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي، يصنع 5 أهداف في مباراة واحدة فقط، في إنجاز لم يحققه أحد من قبل.

كما وصلت عدد مساهمات ميسي التهديفية في الدوري الأمريكي هذا الموسم إلى 19 مساهمة في 8 مباريات فقط، حيث سجل 10 أهداف وصنع 9 لزملائه.

ووصل ميسي إلى إجمالي 1205 مساهمة تهديفية في مسيرته، كأول لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى هذا الرقم.

ويحتاج ليونيل فقط إلى 6 أهداف، حتى يُعادل أهداف مواطنه جونزالو هيجواين الهداف التاريخي لإنتر ميامي برصيد 29 هدفًا مع الفريق، حيث وصل ميسي إلى 23 هدفًا حتى الآن.

ماذا قدم ميسي أمام نيويورك ريد بولز؟

سجل ميسي هدف وصنع 5 أهداف، وسدد الكرة 5 مرات منهم 2 فقط على المرمى، وقدم 3 مراوغات ناجحة من أصل 6، وأهدر فرصة واحدة محققة للتهديف.

دقة تمرير ليونيل ميسي هي 76%، وقدم ميسي 6 تمريرات مفتاحية، وفاز في 6 التحامات من أصل 11، وخسر الاستحواذ 18 مرة.