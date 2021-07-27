طلبات فاران قبل انضمامه تثير إعجاب مسئولي يونايتد

بدأ الفرنسي رافاييل فاران التحضير لانتقاله إلى مانشستر يونايتد.

أصبح اسم الفرنسي رافاييل فاران مدافع نادي ريال مدريد الإسباني هو الأكثر تداولًا بين أروقة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ومشجعيه في الأيام القليلة الماضية.

فاران أصبح قريبًا من ارتداء قميص مانشستر يونايتد، وإنهاء مسيرة أسطورية مع ريال مدريد امتدت لعقد من الزمان، حقق خلالها أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ومثلها في كأس العالم للأندية، وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، ولقبًا في كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب في كأس السوبر الإسباني ومثلها في كأس السوبر الأوروبي.

وتوصل مانشستر يونايتد بالفعل إلى اتفاق مع ريال مدريد على ضم فاران، في صفقة تبلغ قيمتها 50 مليون يورو، ووصل اللاعب إلى مدينة مانشستر يوم الاثنين بعدما اتفق على بنود عقده الشخصي مع "الشياطين الحمر".

ويبدو أن فاران يواصل إثارة الإعجاب في مانشستر يونايتد، ليس فقط بسبب جودته وتاريخه الكبير، حيث سيتم استقباله كنجم بالفعل، لكن أيضًا بسبب ما أظهره من تواضع ورغبة في العمل.

ماذا طلب فاران من إدارة مانشستر يونايتد؟

موقع "مانشستر إيفيننج نيوز" الإنجليزي أكد أن فاران عندما علم باقتراب انتقاله إلى مانشستر يونايتد، بدأ في طلب مقاطع فيديو لمشاهدة طريقة عمل الفريق.

وأشار الموقع إلى أن فاران طلب أيضًا مقاطع تشرح كيف يدافع مانشستر يونايتد في الكرات الثابتة، وتحركات لاعبي الخط الخلفي.

طلب فاران لاقى استحسانًا لدى مسئولي مانشستر يونايتد، لكن الموقع الإنجليزي أكد أن النادي أوضح للمدافع الفرنسي أن المدرب المختص في هذا الأمر قد تغير، ولا توجد أمثلة يمكنه مشاهدتها في الوقت الحالي.

وبالتالي سيكون على فاران الانتظار حتى ينضم بالفعل إلى مانشستر يونايتد، وسيقوم إريك رامزي المدرب الجديد في هذا الشأن بشرح كافة الأمور له.

اقرأ أيضًا