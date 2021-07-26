خطوة لاستعادته؟ رسميًا .. برشلونة ينهي النزاع القضائي مع نيمار

النادي الكتالوني توصل لاتفاق مع نيمار لإنهاء الأزمات العالقة

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي إنهاء جميع الخلافات القضائية بينه وبين البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.

نيمار رحل عن برشلونة في صيف 2017 بعد كسر الشرط الجزائي في عقده لينضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة هزت سوق الانتقالات وقتها.

ما الذي قاله البيان الرسمي؟

ونشر برشلونة بيانًا رسميًا يؤكد إنهاء جميع القضايا العالقة بين النادي ونيمار وتم توقيع اتفاقًا لحل الأزمات وديًا بعيدًا عن المحاكم.

وأوضح البيان وجود 3 دعاوي مهنية ودعوى مدنية بين نيمار والنادي ولكن سوف يتم إسقاط كل شيء واللجوء للحلول الودية.

ما هي القضايا التي رفعها نيمار على برشلونة؟

في صيف 2017 وبينما كانت الشائعات تؤكد اقتراب نيمار من باريس سان جيرمان حينما كان الشرط الجزائي يقدر بمبلغ 180 مليون يورو، لم يرحل البرازيلي سوى في شهر أغسطس بعد ارتفاع الشرط الجزائي إلى 222 مليون يورو.

سبب التأخير أنّ نيمار ووالده كان يحق لهما مبلغ 45 مليون يورو مكافأة ولاء حال استمر اللاعب لمطلع شهر أغسطس، ولكن إدارة النادي الكتالوني رفضت دفع المبلغ لأن اللاعب رحل بعدها إلى باريس.

بجانب ذلك، فإنّ برشلونة رفع قضية على اللاعب يتهمه بخرق العقد المبرم بينهما، وهي القضية التي ربحها النادي واللاعب مدين بمبلغ 6.7 مليون يورو للإدارة الكتالونية.

جدير بالذكر أنّ إدارة برشلونة حاولت إعادة نيمار في أكثر من مناسبة إلى كامب نو آخرها في صيف 2019 ولكن باريس سان جيرمان تمسك باللاعب.

وجدد البرازيلي عقده مع فريق العاصمة الفرنسية حتى صيف 2025 لينهي شائعات رحيله.

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