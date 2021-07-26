خاص | مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق لضم فاران من ريال مدريد

الصفقة صارت أقرب من أي قت مضى

توصل نادي مانشستر يونايتد لاتفاق مع نظيره ريال مدريد على ضم رافاييل فاران مقابل 41 مليون إسترليني خلال سوق الانتقالات الجارية.

فاران وصل صباح اليوم، الإثنين، إلى مدينة مانشستر بعد الاتفاق على الشروط الشخصية مع إدارة الشياطين الحمر.

وعلم جول أنّ الأمور انتهت بين مانشستر يونايتد وريال مدريد واللاعب سوف ينضم إلى مسرح الأحلام بعد خضوعه للفحص الطبي خلال الأيام المقبلة.

ما الذي نعرفه حول صفقة فاران إلى مانشستر يونايتد؟

مانشستر يونايتد حاول إتمام التعاقد مع فاران منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية لكن إدارة ريال مدريد اشترطت الحصول على مبلغ 60 مليون يورو.

ويبدو أنّ رغبة الفرنسي كانت بالرحيل إلى الدوري الإنجليزي وهو ما سهّل كثيرًا من عملية إتمام الصفقة، إذ استقر مانشستر يونايتد على دفع 35 مليون إسترليني بجانب المتغيرات الإضافية والتي تصل إلى 7 ملايين إسترليني.

وسوف يدفع النادي الملكي مليون إسترليني إلى نادي لانس الفرنسي فريق فاران الأم ليصبح إجمالي ما يحصل عليه البلانكوس هو 41 مليون إسترليني.

لماذا يرغب مانشستر يونايتد في ضم فاران؟

ظهر بوضوح في الموسم الماضي أنّ مانشستر يونايتد لا يمتلك مدافعًا قويًا سوى هاري ماجواير ويعاني كثيرًا بسبب هذه الأزمة.

ومع التوقيع مع فاران، سوف يمتلك الفريق أكثر من لاعب في الخط الخلفي قد يكون مفيدًا لعدة خطط، فهناك ليندولوف وكذلك إيريك بايلي بجانب ماجواير.

ومن المتوقع أنّ يشكل فاران وماجواير ثنائية دفاعية قوية لمانشستر يونايتد في الموسم الجديد.

هل تنتهي صفقات مانشستر يونايتد بضم فاران؟

بحسب التقارير الصحفية فإنّ مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع لاعبين إضافيين خلال الفترة المقبلة بعد إتمام صفقة فاران.

وسوف يحاول مانشستر يونايتد التعاقد مع ديكلان رايس من وست هام بجانب إدواردو كامافينجا من رين، وفي حال فشل في ضم الأخير فسوف يلجأ للتوقيع مع ساؤول نيجيز من أتلتيكو مدريد.

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