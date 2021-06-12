طبيب منتخب فرنسا يلوم برشلونة على ما يحدث مع أومتيتي

تصادم بين الفريق الطبي للمنتخب الفرنسي والفريق الطبي لبرشلونة

أخلى المنتخب الفرنسي مسؤليته من إصابة صامويل أومتيتي المتكررة ووضح عبر طبيب المنتخب، فرانك لو جال أن ركبة الفرنسي لم يتم التضحية بها بأي شكل من الأشكال خلال كأس العالم 2018.

منذ كأس العالم 2018، تعرض الدولي الفرنسي للإصابة بشكل منتظم لعدة مواسم وهذا ما جعله يفقد مقعده في برشلونة كما وضع الأفضلية لزميله في المنتخب الفرنسي وبرشلونة، كليمون لونجليه.

بماذا علق اومتيتي على إصابته حتى استدعى طبيب المنتخب بالرد عليه؟

في مارس 2019 تحدث صاحب الـ27 عامًا عن إصابته المتكررة حيث قال: "لقد جازفت في كأس العالم، أردت تمامًا أن ألعب لأن البطولة تلعب مرة كل أربع سنوات، وليس بالضرورة أن تلعبها عدة مرات في عمرك".

وتابع: "لقد كان حلمًا أدركته لذا فقد تألمت قليلاً في ركبتي وعلى إثرها تعقدت الأمور لهذا الموسم لكنني لست نادماً".

ماذا كان رد فرانك لو جال، طبيب المنتخب الفرنسي؟

في مقابلة أجرتها قناة beIN Sports مع طبيب المنتخب الفرنسي للحديث عن الاختيارات التي تم اتخاذها في إصابة أومتيتي حيث قال: "بصراحة، في ذلك الوقت لم يتم تقديم أي تضحية".

وتابع: "مشكلته لها حل، وهو اليوم مازال يلعب كرة القدم ".

كما أضاف: "الباقي كان معقدًا بالنسبة له فقد تم اتخاذ خيارات أخرى طبيًا بعد كأس العالم، خيارات لا تخصنا".

ثم اختتم فرانك لو جال حديثه وقال: "شيء واحد مؤكد، صامويل أومتيتي لم يعد صلبًا كما كان في السابق".

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