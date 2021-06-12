ديشان يرد على المترصدين بصديقه كونتي: النتائج تتحدث!

إنجازات كونتي حقيقة للجميع والباقي لا يهم

في حديث مطول أجراه مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشان، ذكر وتحدث عن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدرب السابق لإنتر وتحدث عن انجازاته ورد على المترصدين له.

أشاد الفرنسي بإنجازات كونتي وسياسته في التدريب وعقليته التي دائمًا تسعى لتحقيق الألقاب مع الفرق التي ينضم إليها.

ماذا قال ديشان عن كونتي؟

مع انطلاقة بطولة يورو 2020، أجرى ديدييه ديشان مقابلة مع صحيفة "Sportweek" ومن بين الموضوعات التي تناولتها المقابلة، الحديث عن أنطونيو كونتي حيث قال "لقد التقيت به في يوفنتوس، لكن مهنتنا اليوم مختلفة تمامًا".

ثم اضاف: "أريد أن أكون واضحًا وصريحًا: لا يمكن لأحد أن ينكر ما حققه كونتي، في إيطاليا أو خارجها. إنه مدرب ناجح، عندما ينضم إلى ناد ما فهو يريد الفوز بالألقاب دائمًا"

ثم تابع: "النتائج والإحصائيات واضحة للجميع والكل يتحدث عنها. الباقي لا يهم".

ماذا حدث مع كونتي؟

بعد هيمنة يوفنتوس على الدوري الإيطالي لتسع سنوات، نجح أنطونيو كونتي في كسر تلك الهيمنة مع انتر ليدشن له بداية جديدة ويضعه من جديد على طريق التتويج.

ثم أعلن نادي إنتر بشكل مفاجيء عن مغادرة مدربه أنطونيو كونتي إثر "اتفاق متبادل" بين الطرفين، بعد أيام من قيادته إلى لقبه الأول في الدوري الإيطالي لكرة القدم منذ 2010 وهذا الأمر الذي حير البعض.

أقرأ ايضًا:

لاوتارو مارتينيز يجمد مفاوضاته مع إنتر وينتظر برشلونة!

حكيمي ليس الأول .. أغلى الأظهرة بالعالم في 2021

لا باريس أو تشيلسي .. ريال يبحث إعادة حكيمي!