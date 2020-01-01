جدول مواعيد يورو 2020 بعد التأجيل بسبب كورونا، المدن والملاعب والنظام

كل ما تريد معرفته عن كاس أمم أوروبا 2020، الموعد الجديد بعد التأجيل بسبب فيروس كورونا، المدن المستضيفة، النظام وجدول المباريات والمجموعات

كانت كأس أمم أوروبا على موعد مع مرحلة جديدة في تاريخها عام 2020، حيث كانت ستنظم هذه النسخة في عددٍ من المدن والدول في أرجاء القارة العجوز، لكن فيروس كورونا أبى تنظيم البطولة في موعدها وأجبر الاتحاد الأوروبي على التأجيل.

كان قرار الويفا بالنظام الجديد لليورو احتفالاً بمرور 60 عاماً على تنظيم المسابقة في 2020 بهذه الطريقة التي ستجعل القارة كلها تعيش الاحتفال، وستكون نسخة اليورو القادمة هي الثانية التي سيشارك فيها 24 منتخباً.

لن تشهد كأس الأمم الأوروبية القادمة تأهل أي منتخب دون خوض التصفيات، حيث كان من المتعارف عليه أن صاحب الأرض يشارك تلقائياً في البطولة، لكن مع تعدد البلدان والمدن المستضيفة للمسابقة، سيكون من الصعب منح كل دولة تشارك في هذه الاستضافة الجماعية حق المشاركة تلقائياً.

المزيد من الفرق

شهد نظام تصفيات يورو 2020 تغيراتٍ جديدة، خصوصاً بعد تقديم الويفا مؤخراً بطولة دوري أمم أوروبا، وانتهت التصفيات الأساسية بتأهل 20 منتخبًا أبرزها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا وغيرهم، وهناك 4 منتخباتٍ ستخوض الملحق المؤهل لكأس أمم أوروبا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص النسخة المنتظرة والجديدة كلياً من بطولة القارة العجوز للمنتخبات.

ما هو الموعد الجديد ليورو 2020؟

بعد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم لا سيما أوروبا، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل يورو 2020 لمدة عام كامل، وبدلاً من إقامة كأس الأمم الأوروبية في الفترة بين 12 يونيو إلى 12 يوليو 2020، ستقام في الفترة بين 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021.

البطولة الموعد القديم الموعد الجديد يورو 2021 12 يونيو إلى 12 يوليو 2020 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021

ما هو نظام كأس أمم أوروبا يورو 2020؟

كما سبق الذكر، فإن يورو 2020 سيشارك فيه 24 فريقاً أوروبياً، وستكون هذه المرة الثانية التي يشارك فيها هذا العدد بعد نسخة فرنسا 2016.

قُسمت هذه المنتخبات الـ24 على 6 مجموعات، كل مجموعة بها 4 فرق يصعد متصدرها ووصيفها لدور الـ16، ثم يلحق بأصحاب المراكز الأولى والثانية أفضل 4 منتخبات حققوا المركز الثالث، ثم تتنافس هذه الفرق الـ16 بطريقةٍ إقصائية حتى النهائي.

مجموعات يورو 2020:

المجموعة الأولى المجموعة الثانية تركيا الدنمارك إيطاليا فنلندا ويلز بلجيكا سويسرا روسيا

المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة هولندا إنجلترا أوكرانيا كرواتيا النمسا اسكتلندا - إسرائيل - النرويج - صربيا جورجيا - بيلاروسيا - مقدونيا - كوسوفو جمهورية التشيك

المجموعة الخامسة المجموعة السادسة إسبانيا رومانيا - آيسلندا - المجر - بلغاريا السويد البرتغال بولندا فرنسا البوسية والهرسك - آيرلندا الشمالية - سلوفاكيا - جمهورية آيرلندا ألمانيا

جدول مواعيد مباريات يورو 2020:

المباراة الموعد الملعب تركيا - إيطاليا 11 يونيو 2021 أوليمبيكو، روما ويلز - سويسرا يونيو 2021 استاد باكو الأوليمبي الدنمارك - فنلندا يونيو 2021 استاد باركين، كوبنهاجن بلجيكا - روسيا يونيو 2021 استاد سان بطرسبرج إنجلترا - روسيا يونيو 2021 استاد ويمبلي النمسا - الفائز من المسار د يونيو 2021 أرينا ناشيونال، بوخارست هولندا - أوكرانيا يونيو 2021 يوهان كرويف أرينا الفائز من المسار ج - التشيك يونيو 2021 هامبدين بارك، جلاسكو بولندا - الفائز من المسار ب يونيو 2021 دابلن أرينا إسبانيا - السويد يونيو 2021 سان ماميس، بلباو الفائز من المسار أ - البرتغال يونيو 2021 بوشكاش أرينا، بودابست فرنسا - ألمانيا يونيو 2021 ميونخ أرينا فنلندا - روسيا يونيو 2021 سان بطرسبرج تركيا - ويلز يونيو 2021 استاد باكو الأوليمبي إيطاليا - سويسرا يونيو 2021 أوليمبيكو، روما أوكرانيا - الفائز من المسار د يونيو 2021 أرينا ناشيونالا، بوخارست الدنمارك - بلجيكا يونيو 2021 استاد باركين، كوبنهاجن هولندا - النمسا يونيو 2021 يوهان كرويف أرينا، أمستردام السويد - الفائز من المسار ب يونيو 2021 دابلن أرينا كرواتيا - التشيك يونيو 2021 هامبدن بارك، جلاسكو إنجلترا - الفائز من المسار ج يونيو 2021 استاد ويمبلي، لندن الفائز من المسار أ - فرنسا يونيو 2021 بوشكاش أرينا، بودابست البرتغال - ألمانيا يونيو 2021 ميونخ أرينا إسبانيا - بولندا يونيو 2021 سان ماميس، بلباو إيطاليا - ويلز يونيو 2021 أوليمبيكو، روما سويسرا - تركيا يونيو 2021 استاد باكو الأوليمبي أوكرانيا - النمسا يونيو 2021 أرينا ناشيونالا، بوخارست الفائز من المسار د - هولندا يونيو 2021 يوهان كرويف أرينا، أمستردام فنلندا - بلجيكا يونيو 2021 استاد سان بطرسبرج روسيا - الدنمارك يونيو 2021 استاد باركين، كوبنهاجن التشيك - إنجلترا يونيو 2021 استاد ويمبلي، لندن كرواتيا - الفائز من المسار ج يونيو 2021 هامبدن بارك، جلاسكو السويد - بولندا يونيو 2021 دابلن أرينا الفائز من المسار ب - إسبانيا يونيو 2021 سان ماميس، بلباو ألمانيا - الفائز من المسار أ يونيو 2021 ميونخ أرينا البرتغال - فرنسا يونيو 2021 بوشكاش أرينا، بودابست المباراة الأولى لدور 16 يونيو 2021 يوهان كرويف أرينا، أمستردام المباراة الثانية لدور 16 يونيو 2021 استاد ويمبلي، لندن المباراة الثالثة لدور 16 يونيو 2021 بوشكاش أرينا، بودابست المباراة الرابعة لدور 16 يونيو 2021 سان ماميس، بلباو المباراة الخامسة لدور 16 يونيو 2021 استاد باركين، كوبنهاجن المباراة السادسة لدور 16 يونيو 2021 أرينا ناشيونالا، بوخارست المباراة السابعة لدور 16 يونيو 2021 دابلن أرينا المباراة الثامنة لدور 16 يونيو 2021 هامبدن بارك، جلاسكو ربع النهائي 1 يوليو 2021 استاد سان بطرسبرج ربع النهائي 2 يوليو 2021 ميونخ أرينا ربع النهائي 3 يوليو 2021 استاد باكو الأوليمبي ربع النهائي 4 يوليو 2021 أوليمبيكو، روما نصف النهائي 1 يوليو 2021 استاد ويمبلي، لندن نصف النهائي 2 يوليو 2021 استاد ويمبلي، لندن النهائي 11 يوليو 2021 استاد ويمبلي، لندن

أين تقام كأس الأمم الأوروبية يورو 2020؟

ستقام بطولة كأس أمم أوروبا عام 2020 في 13 مدينة في 13 دولة مختلفة، وتم الكشف عن هذه المدن في 19 سبتمبر 2014.

هناك 12 مدينة من هذه الـ13 ستستضيف على الأقل 3 مباريات من دور المجموعات ومباراة واحدة من الأدوار الإقصائية، ويمكن التعرف على هذه المدن بمطالعة الجدول التالي..

المباريات الدولة المدينة الملعب دور المجموعات ودور الـ16 بلجيكا بروكسل استاد اليورو دور المجموعات ودور الـ16 الدنمارك كوبنهاجن استاد باركن دور المجموعات ودور الـ16 المجر بودابست استاد فيرينتس بوشكاش دور المجموعات ودور الـ16 جمهورية آيرلندا دبلن استاد أفيفا دور المجموعات ودور الـ16 هولندا أمستردام يوهان كرويف أرينا دور المجموعات ودور الـ16 رومانيا بوخاريست الملعب الوطني دور المجموعات ودور الـ16 اسكتلندا جلاسكو هامبدن بارك دور المجموعات ودور الـ16 إسبانيا بلباو استاد سان ماميس دور المجموعات وربع النهائي أذربيجان باكو الملعب الوطني دور المجموعات وربع النهائي ألمانيا ميونخ أليانز أرينا دور المجموعات وربع النهائي إيطاليا روما استاد أوليمبيكو دور المجموعات وربع النهائي روسيا سانت بطرسبرج استاد كريستوفسكي نصف النهائي والنهائي إنجلترا لندن استاد ويمبلي

لماذا ستقام كأس أمم أوروبا 2020 في 13 مدينة؟

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن ينظم المسابقة في عام 2020 في هذا العدد من المدن بدلاً من أن يقتصر التنظيم على دولة أو اثنتين، وذلك احتفالاً بمرور 60 عاماً على تنظيم النسخة الأولى من اليورو.

صرح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي كان السكرتير العام للويفا من قبل بهذا الخصوص قائلاً "بدلاً من الاحتفال في بلدٍ واحدة، سوف نجعل الاحتفالات تجوب أوروبا في صيف 2020".

واستطرد "يجب أن نستغل فرصة مثل هذه لإعطاء عدد من المدن والدول شرف تنظيم ولو جزء بسيط من اليورو، وهذا الأمر سيكون رائعاً خصوصاً في مثل هذه الأوضاع الاقتصادية الراهنة، التي تجعل من الصعب على الدول أن تضخ استثماراتٍ في المرافق اللازمة لخروج البطولة بالشكل اللائق".

لا أحد يعلم حتى الآن هل سيستمر الاتحاد الأوروبي في تنظيم بطولته بهذه الطريقة في النسخ التالية من 2020، لكن إنفانتينو يرى أن هذا النظام لن يتم العمل به إلا مرةً واحدة، ومن ثم ستعود كأس أمم أوروبا إلى نظامها القديم.

أين سيقام نهائي يورو 2020؟ وما هو موعده؟

سيقام نهائي يورو 2020 في استاد ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، وهذا الملعب هو الخاص بمنتخب إنجلترا، كما أنه عادةً ما يطلق عليه "بين كرة القدم"، ومن المقرر أن يستضيف هذا الملعب التاريخي لبريطانيا مباراتي نصف النهائي ولقاء النهائي.

تم افتتاح استاد منتخب الأسود الثلاثة من جديد في عام 2007، وذلك بعد أن خضع لعمليات تطويرٍ وتوسعةٍ أصبح بعدها يتسع لـ90 ألف مشجع، ومنذ ذلك الوقت وهو يستضيف في كل عام نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ونهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بالإضافة إلى الدرع الخيرية.

استضاف ويمبلي نهائي كأس الأمم الأوروبية مرةً واحدةً من قبل، كانت عام 1996 عندما فازت إنجلترا بشرف تنظيم البطولة، كما أنه احتضن نهائي كأس العالم 1966 الذي فاز به منتخب الأسود الثلاثة.

تصفيات يورو 2020 وعلاقتها بدوري الأمم الأوروبية

شهدت تصفيات يورو 2020 نظاماً جديداً، حيث تأهلت جميع الفرق بنظام المجموعات المعتاد، باستثناء 4 منتخبات ستتأهل عن طريق بطولة الويفا الجديدة دوري الأمم الأوروبية.

بدأت تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 في مارس 2019، واستمرت حتى نوفمبر 2019، وتأهل من خلال هذه التصفية 20 منتخباً للبطولة، أما المنتخبات الأربعة المتبقية فسوف يتم تحديدها من خلال الملحق المرتبط لدوري أمم أوروبا .

مباريات ملحق يورو 2020

المسار أ المباراة الموعد رومانيا - آيسلندا الخميس 26 مارس 2020،

2 شعبان 1441 المجر - بلغاريا الخميس 26 مارس 2020،

2 شعبان 1441 (رومانيا - آيسلندا) / (المجر - بلغاريا) الثلاثاء 31 مارس 2020،

7 شعبان 1441

المسار ب المباراة الموعد البوسنة والهرسك - آيرلندا الشمالية الخميس 26 مارس 2020،

2 شعبان 1441 سلوفاكيا - جمهورية آيرلندا الخميس 26 مارس 2020،

2 شعبان 1441 (البوسنة والهرسك - آيرلندا الشمالية) / (سلوفاكيا - جمهورية آيرلندا) الثلاثاء 31 مارس 2020،

7 شعبان 1441

المسار ج المباراة الموعد اسكتلندا - إسرائيل الخميس 26 مارس 2020،

2 شعبان 1441 النرويج - صربيا الخميس 26 مارس 2020،

2 شعبان 1441 (اسكتلندا - إسرائيل) / (النرويج - صربيا) الثلاثاء 31 مارس 2020،

7 شعبان 1441

المسار د المباراة الموعد جورجيا - بيلاروسيا الخميس 26 مارس 2020،

2 شعبان 1441 مقدونيا الشمالية - كوسوفو الخميس 26 مارس 2020،

2 شعبان 1441 (جورجيا - بيلاروسيا) / (مقدونيا الشمالية - كوسوفو) الثلاثاء 31 مارس 2020،

7 شعبان 1441

ما هي بطولة دوري الأمم الأوروبية؟ وكيف يمكن التأهل عن طريقها ليورو 2020؟

دوري الأمم الأوروبية هي بطولة ستجمع منتخبات أوروبا الـ55، وستنطلق نسختها الأولى في عام 2018، وستتألف هذه المسابقة من 4 دوريات وثلاث مراحل.

سيتأهل منتخب واحد عن كل دوري من الأربعة إلى يورو 2020، وستتم معرفة هذه المنتخبات عن طريق الملحق التي ستخوضه المنتخبات التي لم تنجح في الوصول لكأس أمم أوروبا عن طريق التصفيات.

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خصصت مقاعد الملحق لبطل كل مجموعة من الأربعة المتواجدة في كل دوري، لكن متصدر المجموعة لا يدخل الملحق إذا نجح في التأهل لليورو عن طريق التصفيات، وإنما يترك مكانه لصاحب الترتيب الأقل.

كيف أشتري تذاكر يورو 2020؟

لا توجد معلومات كثيرة عن تذاكر يورو 2020، لكن ما يهم معرفته أنها ستكون متاحة للبيع في ديسمبر الحالي.

ستباع التذاكر حصرياً عبر بوابة الويفا الخاصة بذلك، ومتاح من الآن إنشاء حساب على الموقع الخاص ببيع تذاكر كأس أمم أوروبا 2020، ويمكن التسجيل فيه من الآن انتظاراً لإصدار التذاكر.

يمكن تحديد العديد من الأشياء عند إنشاء حساب، مثل الفريق المفضل والأماكن التي تود زيارتها في كل مدينة، ويتيح هذا الموقع لمشتركيه بعض العروض الخاصة بأسعار التذاكر، كما يمنحهم ميزة معرفة كل جديد قبل الجميع.