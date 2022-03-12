"صلاح ليس مبابي وليفربول سيتعافى لو قرر الرحيل"

يؤمن ستيف ماكمانامان نجم ليفربول السابق بأهمية المصري محمد صلاح للنادي الإنجليزي، لكنه يعتقد أن الريدز لديهم الحرية كذلك في السماح له بالرحيل.

المحادثات متعثرة في الوقت الحالي من أجل تجديد عقد صاحب الـ29 سنة، ووفقًا لما أكده يورجن كلوب مدرب الفريق، فإن النادي فعل كل شيء وفي انتظار القرار النهائي للاعب.

وانتشرت بعض الأنباء حول رفض صلاح لآخر محاولات ليفربول لتجديد عقده، ليصبح مستقبله على المحك قبل نهاية تعاقده الحالي في يونيو 2023.

وقال ماكمانامان من خلال حديثه لشبكة "بي تي سبورت":"نريده جميعًا أن يبقى، كل مشجع لليفربول يريده ولكن يجب أن تكون هناك نقطة يقول فيها ليفربول "سندفع هذا المبلغ وهذا الحد الأقصى لنا".

وأضاف:"لا أعتقد أن ليفربول سيغير هيكله، لا يمكنك مقارنة وضع صلاح بمبابي، ولا يجب أن يطلب فجأة نفس السعر والأجر الخاص بالفرنسي".

وتابع:"فيرجيل فان دايك يريد ذلك وأيضًا أليسون وهندرسون، لذلك يجب أن يتخذ صلاح وليفربول قرارًا حاسمًا".

وأما بالنسبة للمهاجم الإنجليزي السابق بيتر كراوتش، فقد اعترف أن صلاح لديه الحق في مطالبه، لكن يعتقد أن الفريق سيتأقلم إذا قرر الرحيل.

وأوضح:"صلاح يمكنه طلب الأجر الأعلى في العالم وفقًا لما فعله في المواسم القليلة الماضية، لديه القدرة والقوة لطلب هذا الأمر"

"Does he want to be an absolute idol, an icon at Liverpool forever, or is it about money?"



"It feels like a departure or Liverpool change their structure."



✍️💰 @rioferdy5, @petercrouch and Steve McManaman discuss Mo Salah's future at Liverpool as new deal talks continue... pic.twitter.com/g09ndmMRmb — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 12, 2022

واستكمل:"المشكلة هي أن فان دايك يكاد يكون بنفس الأهمية وكذلك أليسون، وهو ما سيخلق مشكلة، لذلك يجب الحفاظ على صلاح ومنحه ما يريد بشرط أن يتماشى ما هم مستعدون لدفعه".

وعن إمكانية رحيله:"يمكننا جعله الأعلى أجرًا ولكن دون الابتعاد عن هيكل ليفربول، هناك أوقات باع فيها النادي للاعبين بشكل غير متوقع لكنهم تعافوًا تمامًا بعدها".

وشارك ريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد في الحديث قائلًا:"ماذا يريد صلاح؟ أن يكون معبودًا مطلقًا وأيقونة ليفربول إلى الأبد؟ أم الأمر يتعلق بالمال؟ أعتقد أننا سنكتشف في نهاية المطاف".

يذكر أن صلاح نجح في تسجيل 27 هدفًا وصنع 10 في 34 مباراة مع ليفربول بكل البطولات هذا الموسم.

اقرأ أيضًا ..