كلوب: لا يمكننا فعل المزيد لصلاح، وننتظر قراره النهائي !

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن آخر التطورات حول تجديد عقد الجناح المصري محمد صلاح مع النادي الإنجليزي.

عقد صلاح ينتهي مع الريدز في يونيو 2023، والأمور لا تزال عالقة في الوقت الحالي بعدم الإعلان عن توقيع اللاعب على عقد جديد.

وتحدث كلوب في المؤتمر الصحفي لمواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي، متطرقًا إلى مستجدات هذا الملف.

وقال المدرب الألماني:"يتوقع صلاح من النادي إظهار الطموح ولا يمكننا فعل أكثر من ذلك، القرار يعود له في الوقت الحالي وكل شيء على ما يرام من وجهة نظري".

وأضاف:"لم يحدث أي شيء حتى الآن سواء بالتوقيع أو الرفض، علينا فقط الانتظار ولا داعي للاندفاع".

وعن الغيابات:"روبيرتو فيرمينو عاد للتدريبات، وهناك حالات كورونا بين اللاعبين والموظفين رغم عدم ظهور أي أعراض لذلك لا يمكنهم المشاركة".

أزمة تشيلسي:"هذا ليس موقفًا يتحمل مسؤوليته جميع الموظفين في تشيلسي، بل رجل واحد وهو فلاديمير بوتين، لا أعلم أي شيء عن دور رومان أبراموفيتش في كل هذا ولكن يمكنك القول إنه قريب، وأعتقد أن ما فعلته الحكومة كان صحيحًا".

صراع المنافسة على الدوري الإنجليزي:"نتمنى الحصول على اللقب ولكن لا أعرف، حتى الآن نلعب بصورة لا تصدق بفضل اللاعبين وأعتقد أننا يمكننا الاستمرار في السباق، إنه عمل شاق لكن الفريق جاهز وسنحاول فعل كل شيء ممكن".

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي بـ63 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، بامتلاك الريدز مباراة إضافية.

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