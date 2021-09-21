صدمة في الهلال بعد التعرف على مدة غياب سالم!

سالم الدوسري تعرض لإصابة ستجعله يغيب لبعض الوقت عن الهلال.

تلقت جماهير نادي الهلال السعودي صدمة غير متوقعة، بعد الإعلان عن المدة التي سيغيب فيها سالم الدوسري عن صفوف "الزعيم".

الدوسري تعرض للإصابة أثناء مباراة الهلال أمام الاتفاق والتي أقيمت لحساب الجولة الرابعة من الدوري السعودي، وحقق فيها "الزعيم" الفوز بنتيجة 3-2، واضطر سالم للخروج من الملعب في الدقيقة 74 بسبب الإصابة.

الهلال نشر بيانًا للإعلان عن طبيعة إصابة نجمه جاء فيه: "سيخضع سالم الدوسري لبرنامج علاجي وتأهيلي تتراوح مدته ما بين 3 إلى 4 أسابيع، بعد تعرضه لتمزق وقطع في أحد أربطة المفصل".

الإصابة التي تعرض لها سالم الدوسري ستجعله يغيب عن مواجهتي الهلال أمام الشباب والحزم في الجولتين السادسة والسابعة من الدوري السعودي للمحترفين على الترتيب.

كما سيغيب سالم عن مباراتي منتخب السعودية أمام اليابان والصين، والمقررتين يومي 7 و12 أكتوبر المقبل، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويأمل الهلال أن يستعيد خدمات سالم الدوسري قبل مباراة بيرسبوليس الإيراني، والتي تقام لحساب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، لكن الأمر يتوقف على مدى استجابته للعلاج.

وعلى صعيد متصل، كشف الهلال كذلك عن المدة التي سيغيب فيها البيروفي أندريه كاريو عن الفريق، حيث أكد "الزعيم" أن اللاعب لن يتواجد مع الفريق لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع هو الآخر.

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