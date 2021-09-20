العالمي تم توقيع غرامة عليه بقيمة 150 ألف ريال

استغرب الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل من قرارات لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد نادي النصر، مبديًا تعجبه من عدم اتخاذ القرارات نفسها ضد الهلال.

لجنة الانضباط قررت تغريم العالمي 150 ألف ريال مع تحذير بمنع جماهيره من الحضور، على خلفية أحداث لقاء الكلاسيكو أمام الاتحاد، بالجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (طالع التفاصيل)

المباراة كانت قد انتهت بفوز العميد بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، واعترض خلالها جمهور العالمي برمي زجاجات المياه بأرض الملعب، على مدار الشوط الثاني.

المريسل نشر فيديو قديم لجمهور الهلال، يعود لعام 2019، عندما كان يواجه التعاون، إذ قاموا بإمطار الملعب بزجاجات المياه في اتجاه لاعبي السكري.

وقتها لم تُصدر اللجنة قرارات ضد الزعيم، وهو ما يعتبره المريسل تفاوت في إصدار العقوبات بين نادٍ وآخر.

وكتب الإعلامي النصراوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الاخوان في لجنة الانضباط والأخلاق هل ما تم رميه في الملعب ورد او علب مياه !؟".

الاخوان في #لجنة_الانضباط_والأخلاق

هل ما تم رميه في الملعب ورد او علب مياه !؟

. https://t.co/Q5kiKPu7zz — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) September 20, 2021

يذكر أن الاتحاد هو الآخر تمت معاقبته بغرامة 65 ألف ريال، نظير إلقاء جماهيره بإلقاء 15 زجاجة مياه في الملعب بالمباراة نفسها.

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