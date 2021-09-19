بعد إقالة مانو مينيزيس.. من يكون مدرب النصر الجديد؟

تعرف على المرشحين لخلافة مانو مينيزيس بعد إقالته من تدريب نادي النصر، ومن سيقود العالمي في مباراة الباطن في الدوري السعودي 2021-22؟

أعلن نادي النصر عن إقالة مدره مانو مينيزيس، وذلك في بيان رسمي نشره عبر حسابه على تويتر، تمنى فيه العالمي التوفيق له في المرحلة المقبلة.

بدأ مينيزيس مشواره مع النصر في أبريل الماضي، وجاء كمنقذ للفريق الذي كان لا يقدم المأمول منه على صعيد الدوري السعودي، فقاده البرازيلي في دوري أبطال آسيا 2021 ونجح في التأهل عن مجموعته القوية.

لكن مسيرة العالمي تحت راية البرازيلي لم تكن بنفس المستوى، حيث فشل الفريق في اللحاق بركب التأهل للآسيوية مع نهاية الموسم الماضي، وكانت البداية سيئة في الموسم الجديد.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وبعد إقالة مانو مينيزيس، من يكون مدرب النصر الجديد؟ جول يبحث عن البديل..

ما هي أسباب إقالة مانو مينيزيس؟

جاء قرار إقالة مانو مينيزيس بعد سوء نتائج النصر في الموسم الجديد، فحتى الآن لم يحصد الفريق إلا 6 نقاطٍ فقط في الدوري السعودي من 4 مبارياتٍ خاضها الفريق.

لكن القشة التي قسمت ظهر البعير كانت خسارة العالمي من الاتحاد في الكلاسيكو الذي أقيم في الجولة الخامسة في مرسول بارك بثلاثة أهدافٍ لهدف، وهي النتيجة التي أطاحت برأس مانو مينزيس، فهي مباراة العميد الثانية التي يخسرها فارس نجد على التوالي.

حتى مع الانتصار تعرض مدرب النصر الذي أصبح سابقًا للانتقاد، ففي أعقاب فوزه على نادي تراكتور الإيراني في دور 16 من دوري أبطال آسيا 2021 وصعوده لربع النهائي، تعرض للانتقادات اللاذعة على أداء الفريق.

قررت إدارة نادي #النصر إنهاء التعاقد رسميًا مع مدرب الفريق الأول البرازيلي مانو مينيز .

متمنين له التوفيق . pic.twitter.com/VZLjhHcxRs — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 19, 2021

من يكون مدرب النصر الجديد؟

حتى الآن لم تتحدث أي جهة رسمية عن مدرب النصر الجديد، لكن هناك ترشحيات بكل تأكيد انحصرت على ثلاثة أسماء..

كوزمين أولاريو

كوزمين أولاريو هو مدرب روماني الجنسية، وهو ما يعني أنه ينتمي لمدرسة مقربة بشكلٍ كبير للكرة السعودية بشكلٍ خاص والكرة الخليجية بشكلٍ عام، وهذا ما تُثبته مسيرته.

كانت بداية كوزمين التدريبية في بلاده، حيث قاد أندية ناشيونال بوخارست وستيوا بوخارست وبوليتينيكا في الفترة بين 2001 و2007، لكنه بعد ذلك بدأ مغامرته العربية.

كانت بوابة أولاريو للكرة الخليجية من الدوري السعودي وتحديدًا نادي الهلال، والذي قاده في الفترة بين 2007 و 2009، ونجح خلال موسمين في الفوز بالدوري مرة واحدة وكأس ولي العهد مرتين.

اتجه بعد ذلك لنادي السد القطري، وخلال موسم له مع الفريق فاز بكأس نجوم قطر، وفي 2011 أصبح مدربًا للعين الإماراتي وفاز معه بالدوري مرتين على التوالي، وحقق كأس السوبر في 2012.

في 2013 قاد كوزمين أولاريو النادي الأهلي الإماراتي، وظل معه حتى 2017، وخلال هذه الفترة فاز بالدوري الإماراتي وكأس الخليج العربي الإماراتي مرتين، وحقق السوبر الإماراتي 3 مرات، ونجح في الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا 2015.

انجازه الآسيوي دفع الاتحاد السعودي لتعيينه مدرب طاريء في كأس آسيا 2015، لكنه لم يلعب دور المنقذ وخرج الأخضر معه من الدور الأول بعد أن جاء ثالثًا في مجموعته، حيث لم يحقق الفوز إلا على كوريا الشمالية وخسر من الصين وأوزبكستان.

بابلو جويدي

بابلو جويدي هو مدرب أرجنتيني يمكن اعتباره شابًا، حيث يبلغ من العمر 46 عامًا.

خلال مسيرته التدريبية قاد أندية إل بالو ونويفا شيكاغو وبالستينو وسان لورينزو وكولو كولو وموريليا، وكانت آخر تجاربه مع نادي تيخوانا المكسيكي.

يمتلك بابلو جويدي تجربة واحدة فقط عربية كانت في المملكة، حيث قام بتدريب النادي الأهلي السعودي في موسم 2018-19، لكنه رحل قبل انتهاء عقده مع الفريق.

جوزيه مواريس

قد يكون هذا الاسم مألوفًأ على عشاق الدوري السعودي، وذلك بما يمتلكه من تجارب مع الأندية السعودية.

يمكن وصف جوزيه مورايس بالمدرب المخضرم، فخلال مسيرته قاد عدد من الفرق الكبرى في الوطن العربي وأوروبا.

كانت بدايته مع بنفيكا ب، وعمل بعد ذلك كمساعد مدرب مع جوزيه مورينيو في فترته الثانية مع تشيلسي في 2013-14، وكانت هذه المرة الثالثة التي يجتمع البرتغاليين معًا، حيث عملا سويًا مع إنتر في 2009-10، كذلك في ريال مدريد في الفترة بين 2010 و2013.

أما عن تجاربه العربية فبدأت بالحزم السعودي في 2007-08، مرورًا بمنتخب اليمن ثم الترجي التونسي الذي فاز معه بالدوري في 2009.

قاد جوزيه مورايس نادي الشباب السعودي لمنصات التتويج في 2014-15، حيث نجح في الفوز معه بالسوبر السعودي، وكانت آخر تجاربه هي انهاءه الموسم الماضي مع الهلال بديلاً عن ميكالي.

من يكون مدرب النصر في مباراة الباطن؟

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لا تبدو حظوظ مدرب النصر الجديد وافرة في قيادة الفريق في مباراته القادمة ضد الباطن يوم الخميس في الجولة السادسة من الدوري السعودي، فحتى الآن لم يتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد.

موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

والأقرب أن قائد نادي النصر في مباراة السماوي يوم الخميس سيكون مدربًا مؤقتًا، لم تتم تسميته حتى الآن.