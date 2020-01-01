شقيق جاكا يزيل الغموض عن مستقبل شقيقه في أرسنال

اللاعب ارتبط بالانتقال إلى هيرتا برلين في الفترة الماضية

أكد شقيق جرانيت جاكا، لاعب أرسنال أن شقيقه لن يرحل عن صفوف الجانرز خلال سوق الانتقالات الحالية، وينضم إلى هيرتا برلين الألماني.

وربطت التقارير الصحفية، اللاعب السويسري بالانضمام إلى الدوري الألماني من بوابة هيرتا برلين، بعد تدهور العلاقة بين جاكا وأرسنال.

أوزيل: أرتيتا أعاد أرسنال لوضعه القديم

وتوترت العلاقة بين جاكا وأرسنال، في أكتوبر الماضي وتحديداً في مباراة كريستال بالاس، عندما قام بإلقاء قميص على الأرض وسب الجماهير اعتراضا على هجومها عليه بسبب مستواه.

وبعد إقالة أوناي إيمري مدرب الفريق السابق، والتعاقد مع ميكيل أرتيتا عاد اللاعب للظهور من جديد وأخذ فرصة للمشاركة بعدما كان بعيداً عن الفريق.

وقال تاولانت جاكا، شقيق قائد الجانرز السابق: "جرانيت أخبرني أنه يريد الاستمرار في البريميرليج".

وواصل: "لا أعرف إذا كان هيرتا برلين خياراً جيداً له، ولكنه مرتاح جدا في أرسنال".

تعليقات شقيق جاكا، أكدت تصريحات ميكيل أرتيتا مدرب الفريق الذي كشف فيها عن رغبته في الاحتفاظ باللاعب وأنه سيستمر مع الفريق.

رسمياً .. ثنائي أرسنال جولز وروي يرحلا على سبيل الإعارة

جدير بالذكر أن جاكا لعب مع أرسنال هذا الموسم 17 مباراة بمختلف المسابقات، لم ينجح خلالها في تسجيل أو صناعة أي أهداف.