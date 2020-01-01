رسمياً .. ثنائي أرسنال جولز وروي يرحلا على سبيل الإعارة

من المتوقع أن يلحق بهم الشاب إدي نكتياه

غادر ثنائي أرسنال الشاب، سميث روي وجون جولز الفريق على سبيل الإعارة لنهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وانضم سميث رو إلى فريق هدرسفيلد الذي يلعب في بطولة التشامبيونشيب، وسينضم جولز إلى فريق لينكولن سيتي.

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جولز صاحب الـ 18 عاماً سجل ثمانية أهداف في كافة المسابقات مع فريقه أرسنال للشباب هذا الموسم.

على الجانب الآخر لعب روي صاحب الـ 19 عاماً، مباراتين مع الفريق الأول لأرسنال في البريميرليج، وثلاث مباريات في الدوري الأوروبي.

وكما أشارت مصادر جول في وقت سابق، أن إدارة النادي تريد رؤية لاعبيها الشباب يشاركون بانتظام في المباريات.

ومن المتوقع أيضاً أن يرحل لاعب الفريق إدي نكيتاه، عن صفوف الجانرز خلال الأيام القادم على سبيل الإعارة، بعدما أمضى النصف الأول من الموسم الحالي معاراً لفريق ليدز يونايتد.

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وتشير التقارير الصحفية، إلى اقتراب نكيتاه من العودة إلى التشامبيونشيب، إذ دخل اللاعب في مفاوضات مع بريستول سيتي ونوتنجهام فوريست، وشيفيلد وينزداي.