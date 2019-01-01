شقيق أوباميانج ينتقد اقتراب أرتيتا من تدريب أرسنال

قائد المدفعجية السابق يقترب من العودة لناديه

انتقد ويلي أوباميانج، شقيق بيير إيمريك أوباميانج، فكرة اقتراب الإسباني ميكيل أرتيتا من تدريب أرسنال خلفاً للمدير الفني المؤقت فريدريك ليونبرج.

وتشير آخر التقارير أن الاختيار وقع على قائد المدفعجية السابق ومساعد بيب جوارديولا الحالي في مانشستر سيتي ليكون المدرب الدائم لأرسنال.

وعلق ويلي على منشور على إنستجرام يشير لاقتراب الإسباني من أرسنال كاتباً: "أرتيتا، ليونبرج، كلها أسماء تفتقد للخبرة".

واشتهر ويلي بتواجده الدائم في مقر أرسنال مع شقيقه، وسبق له أن كان لاعباً معه في صفوف ميلان، ثم انتقل لكيلمانروك في الدوري الاسكتلندي، ولم يرتبط بأي نادٍ منذ 2015.

أرسنال كان قد أقال أوناي إيمري الشهر الماضي على خلفية استمرار تراجع نتائجه منذ بداية الموسم الحالي، وعين مساعده ليونبرج بديلاً مؤقتاً.

فينجر يعلق على اقتراب أرتيتا من تدريب أرسنال

ويلعب الجانرز في الأسبوع المقبل أمام إيفرتون لحساب الجولة الثامنة عشر من البريميرليج.