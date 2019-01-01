فينجر يعلق على اقتراب أرتيتا من تدريب أرسنال

قائد المدفعجية السابق سيعود مدرباً

علق مدرب أرسنال السابق أرسين فينجر على التقارير التي تشير لاقتراب ميكيل أرتيتا، قائد الفريق السابق ومساعد بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، من تولي تدريبه في الأيام المقبلة.

وتشير آخر التقارير لتوصل إدارة المدفعجية لاتفاق نهائي مع أرتيتا لتولي مهمة الفريق خلفاً للمُقال أوناي إيمري بسبب تردي النتائج.

وقال فينجر في تصريحات للإعلام: "أنا مشجع لأرسنال وأساند أي مدرب سيأتي، إذا أتى أرتيتا فأنا أسانده بطبيعة الحال".

وأكمل: "أرسنال يعيش فترة صعبة ولا أريد التعليق على الموضوع بشكل مبالغ فيه، أنا أعاني مثل أي مشجع، برأيي أرتيتا سيكون له مستقبلاً باهراً".

واستمر الفرنسي: "تعلم كثيراً في مركزه كمساعد، ولكن عليه أن يتعامل مع كونه يفتقد الخبرات اللازمة على المستوى المرتفع، يجب أن يحيط نفسه بالمساندة في النادي".

وأتبع: "كل نادٍ، وخصوصاً أرسنال، له قيمه الخاصة، وهناك أشخاص تلك مسؤوليتهم، يجب أن تحترم ذلك الأمر وتثق به".

وسيكون أرتيتا حاضراً مع فريقه الحالي مانشستر سيتي في لقاء كأس كاراباو مساء الأربعاء، وإن فتح الباب لرحيله إلى أرسنال مستقبلاً.