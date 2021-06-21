شركة سعودية تقترب من الحصول على حقوق الدوري الإيطالي

شركة الرياضة السعودية تشتري حقوق بث الدوري الإيطالي

بعد فوزها بحقوق نقل مباريات دوري أبطال آسيا، تبحث شركة الرياضة السعودية عن توسيع مجالها والفوز بنقل مباريات الدوريات الوطنية والكؤوس والمباريات الأوروبية الكبرى.

هذه الخطوة من شركة الرياضة السعودية، هدفها رسم شبكة حقوق تلفزيونية متنوعة لنقل المسابقات الأوروبية ذات الشعبية الكبيرة عالمياً وفي المنطقة.

ماذا جاء في وسائل إعلام إيطاليا؟

كشفت عدد من وسائل الإعلام الإيطالية، إن شركة الرياضة السعودية باتت قريبة من الإعلان عن فوزها بنقل حقوق مباريات الكرة الإيطالية لمختلف المسابقات الكبرى وعلى رأسها الدوري الإيطالي.

وستعمل هذه الشركة على تقديم تغطيات خاصة ومختلفة لأبرز الأحداث الرياضية التي تلقى اهتمام كبير في السعودية الفترة الأخيرة، مثل بطولة «فورمولا إي» للسيارات، و«رالي داكار» العالمي، وبطولات التنس، وكذلك بطولات السوبر الإسباني والإيطالي كأبرز الأحداث التي استضافتها السعودية الفترة الأخيرة.

كيف بدأت معركتها للفوز ببث المباريات الكبرى؟

في أبريل الماضي، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن شركة الرياضة السعودية قد حصلت على الحقوق الحصرية لبث مسابقات دوري أبطال آسيا لمدة 4 سنوات.

وقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقداً مع شركة الرياضة السعودية ينص على: "أن الشركة ستمتلك حقوق بث المباريات الرسمية داخل النطاق الجغرافي للمملكة، وبشكل حصري لجميع مباريات المسابقات الآسيوية، بما فيها التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين ومسابقات دوري أبطال آسيا، بالإضافة لبطولات الفئات السنية وبطولات السيدات".

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