الاتحاد يحسم موقف حجازي من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

الفريق السعودي رد على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم

أفادت صحيفة المدينة السعودية أن نادي الاتحاد السعودي رد على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مشاركة المدافع أحمد حجازي مع المنتخب المصري الأولمبي في أولمبياد طوكيو التي ستلعب هذا الصيف.

المنتخب الأولمبي المصري يستعد لخوض غمار لعبة كرة القدم في الأولمبياد، وقد حدد مديره الفني شوقي غريب عددًا من اللاعبين الذين سيختار منهم الثلاثي فوق السن، وأبرزهم محمد صلاح نجم ليفربول بجانب المدافع صاحب الـ30 عامًا.

الصحيفة السعودية أفادت أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي وافقت على الطلب المصري وسمحت لحجازي باللعب مع منتخب مصر تحت 23 في أولمبياد طوكيو 2020، رغم أن هذا سيُهدد تواجد اللاعب مع الفريق في معسكر الإعداد الخارجي للموسم الجديد.

مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو ستنطلق في الـ22 من يوليو القادم وتستمر حتى السابع من أغسطس المقبل موعد المباراة النهائية على الميدالية الذهبية، لكن مرحلة المجموعات ستنتهي في الـ28 من يوليو.

يُشار إلى أن الموسم الجديد من الدوري السعودي سينطلق في الـ12 من أغسطس القادم، ومن المتوقع أن يبدأ الاتحاد فترة الإعداد في بداية يوليو على أن يتوجه الفريق لمعسكره الخارجي في النصف الثاني من الشهر.