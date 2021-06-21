فيديو | نجم ريال مدريد يبحث الإقامة والاستثمار في دبي

اللاعب أبدى إعجابه الشديد بالإمارة ومدى تطورها

تواجد مارسيلو نجم دفاع ريال مدريد في دبي خلال الأيام الماضية لبحث سبل الاستثمار وإقامة مشاريع في الإمارة الإماراتية، وقد زار مجلس دبي الرياضي والتقى خلال زيارته مع سعيد حارب أمين عام المجلس وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام.

النجم البرازيلي ناقش مع المسؤولين في مجلس دبي الرياضي العديد من المشاريع والمبادرات، وقد أبدى رغبته في العمل مع المجلس في تطوير كرة القدم في الإمارات وخاصة على المستوى الأكاديمي في كرة القدم وكرة قدم الصالات والكرة الشاطئية.

وعبر الظهير الأيسر عن سعادته الكبيرة بزيارة الإمارات وانبهاره بمشاهد التطور والمرافق السياحية والعمرانية الجميلة والجديدة التي يشاهدها في كل زيارة، وقد حصل على كتاب "قصتي" للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهداه له مجلس دبي الرياضي.

وأشار مارسيلو إلى أن دبي من الوجهات المفضلة لديه للسياحة ولقاء الأصدقاء، خاصة أنها تضم كل ما يحتاجه الزائر من مزيج بين التراث العريق والمنشآت الحديثة كما تضم تنوعًا كبيرًا في الجنسيات يجتمعون على رغبتهم في إنجاز الأعمال الناجحة ويجمعهم أيضًا حب كرة القدم.

يُشار إلى أن مارسيلو مرتبط بعقد مع ريال مدريد ينتهي صيف 2022، وقد أثيرت عدة أخبار عن إمكانية رحيله عن العاصمة الإسبانية خلال الصيف الحالي.