شرط نيمار يحرم ريال مدريد من مبابي

النجم الفرنسي مستمر في باريس أم لا؟

كشفت تقارير إسبانية أن نيمار اشترط على إدارة ناديه باريس سان جيرمان الإبقاء على كيليان مبابي في صفوف النادي من أجل البقاء مع الفريق الفرنسي وتمديد عقده الذي تم مؤخراً.

نيمار وباريس سان جيرمان توصلا لاتفاق في الأيام الماضية رسمياً لتمديد عقد النجم البرازيلي حتى 2025 بعد مفاوضات مطولة.

ما هو شرط نيمار الذي تم الكشف عنه من قبل الصحافة؟

جريدة "آس" الإسبانية قالت إن أثناء مفاوضات الطرفين لتمديد عقد اللاعب البرازيلي، اشترط الأخير أن يبقى مبابي هو الآخر في صفوف بي إس جي.

اللاعب البرازيلي بحسب الجريدة لم يشترط تمديد عقد مبابي، ولكن أن يستمر الأخير الموسم المقبل على الأقل، والذي سيكون الأخير في عقده مع الفريق.

ما هو موقف مبابي الحالي مع باريس سان جيرمان؟

التقارير تتحدث عن وجود رغبة من قبل النجم الشاب الفرنسي لعدم الاستمرار مع باريس، وعدم تمديد العقد المنتهي في 2022.

وقالت التقارير إن مبابي بالفعل يمتلك اتفاقاً شخصياً مع ريال مدريد، وسيُعلن قريباً عن رغبته باللعب في صفوف النادي الملكي.

وما هو موقف باريس سان جيرمان من رحيل مبابي؟

رئيس النادي الفرنسي ناصر الخليفي تحدث مؤخراً وأكد عدم وجود نية للتفريط في مبابي أو بيعه في المستقبل القريب.

ويحاول باريس منذ عدة أسابيع التفاوض مع مبابي والوصول لاتفاق معه من أجل تمديد عقده مثل نيمار.

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