جريزمان يعلن انتقال مبابي إلى نيوكاسل مقابل 134 مليون يورو!

ما الحكاية؟

ذهب لاعب برشلونة أنطوان جريزمان إلى مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي ليخبره أنه وقع معه في نيوكاسل مقابل 134 مليون يورو، وذلك خلال مرافقتهما بعضهما البعض في معسكر منتخب فرنسا.

مبابي عقده ينتهي في يونيو 2022، وسط تأكيدات حول تعثر المفاوضات مع باريس بخصوص التوقيع على عقد جديد، وهو ما انتبه له ريال مدريد، ولكن في تلك الحالة، كان الحديث عن العالم الافتراضي.

ويعد أنطوان جريزمان أحد مهاويس الألعاب الإلكترونية، وخاصة لعبة "Football manager"، وحول ذلك، قام بالتعاقد فيها مع كيليان مبابي وهو يدرّب نيوكاسل.

وفي تلك الصفقة الافتراضية قُدرت قيمة مبابي بـ 134 مليون يورو، الأمر الذي ذهب نجم برشلونة إلى مهاجم باريس سان جيرمان ليخبره به على الفور.

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 7, 2021

وكان رد فعل مبابي هو أن سأله متفاجئًا: "ليس الجو حارًا هناك؟ أليس كذلك" قبل أن يتبادلا الضحكات معًا، ساعات قليلة وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ربما كان ذلك خبرًا سيئًا للنادي الإنجليزي، حيث أنه بالنظر إلى ما هو متوقع، فمن المنتظر حدوث معركة بين الأندية الكبرى في أوروبا إذا لم ينته مبابي من تجديد عقده مع الفريق الباريسي، وحول ذلك يبدو أن الفائز بكأس العالم 2018 سيستبعد انتقاله إلى نيوكاسل بسبب الأحوال الجوية هناك.

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جدير بالذكر أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان كان قد أكد في تصريحات صحفية أن لاعبه الفرنسي سيبقى في صفوف الفريق بأي تكلفة قبل ساعات.