مبابي: أحلم بمسيرة رونالدو، ونيمار ليس كما تتوقعون!

كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان يتحدث عن الانتقال لبايرن ميونخ وعلاقته بنيمار وحلمه بمسيرة كريستيانو رونالدو.

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي تلقيه دعوة من زميله في المنتخب لوكاس هيرنانديز لتمثيل بايرن ميونخ في المستقبل، عقب رحيله عن باريس سان جيرمان.

جاء هذا خلال مقابلة صحفية له مع صحيفة "بيلد" الألمانية، وتطرق خلالها للحديث عن علاقته بالبرازيلي نيمار دا سيلفا، ومتابعته لمسيرة البرتغالي كريستيانو رونالدو وغيرها من الأمور.

وقال مبابي: "لوكاس هيرنانديز أخبرني بضرورة الانتقال لبايرن ميونخ، نحن نتحدث عن أحد أفضل خمسة أندية حول العالم، لا أستطيع سوى أن أتقدم بالتهنئة لهم على ما يحققوه كل عام".

وأضاف عن نيمار: "هو واحد من أفضل أصدقائي، لكن هناك الكثير من الأشخاص يتحدثون بشكل سيئ عن تصرفاته، هو شخص جيد للغاية، والصورة الذهنية لمعظم الأشخاص عنه غير صحيحة، عليهم أن يعرفوه بشكل أفضل ثم يبدأوا في الحكم عليه".

وأردف عن رونالدو: "أنا لست جيدًا مثله بعد، لقد صنع التاريخ خلال السنوات الماضية وأنا ألعب منذ خمس سنوات فقط، أنا لست في مكان يسمح لي بالمقارنة معه".

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وأكمل: "عندما كنت طفلًا كنت أحلم بمسيرة مثل تلك الخاصة برونالدو، فعندما يلعب يجعل الجميع سعيدًا، لقد قام بذلك لمدة 15 عامًا".

جدير بالذكر أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان كان قد أكد في تصريحات صحفية أن لاعبه الفرنسي سيبقى في صفوف الفريق بأي تكلفة قبل ساعات.