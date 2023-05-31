شبهه بـ"صحن البقلاوة" .. ياسر المسيليم يفاجئ مشجعًا سخر من تتويج الأهلي بدرع يلو

حارس الأهلي رفض الاحتفال بدرع دوري يلو، فكيف رد على سخرية المنافسين؟

لم يهرب ياسر المسيليم؛ حارس مرمى الأهلي السعودي، من سخرية جماهير الأندية المنافسة من تتويج الراقي بطلًا لدوري يلو للدرجة الأولى، بل رد بطريقة نالت إعجاب جماهير ناديه وبهدوء كبير يحسد عليه.

مراسم تتويج الراقي بطلًا لدوري يلو شهدت أزمة، بعدما تسلم المسيليم الدرع وقام بوضعه أرضًا، رافضًا رفعه أثناء التقاط الصورة التذكارية الجماعية للاعبين الخاصة بالتتويج، ثم بعدها غادر رفقة زملائه جميعًا أرض الملعب، متوجهين لغرف الملابس في هدوء تام، رافضين الاحتفالات.

وخلال بث مباشر لحارس الراقي، وجه له أحد جماهير الأندية المنافسة سؤالًا ساخرًا: "كيف صحن البقلاوة؟"، في إشارة لدرع دوري يلو، ليفاجئه قائد الفريق الجداوي بالرد، رافضًا تجاهل سؤاله.

المسيليم قال: "أنت شاهدت مقامه وأين وضعناه!، نحن لا نرفع شيئًا ليس من قدرنا، تحياتي".

جدير بالذكر أن عدم رفع المسيليم للدرع وعدم احتفال اللاعبين به، تسبب في موجة غضب إعلامي تجاه الأهلي، متهمين وليد معاذ؛ رئيس النادي، بإهانة الرياضة السعودية والتقليل من مسابقة محلية معتمدة.