سولشاير مدافعًا عن سانشو: سيقود هجوم يونايتد لمدة 15 عامًا

سولشاير يضع ثقته الكاملة في جادون سانشو

أشاد أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد بإمكانيات الجناح الشاب، جادون سانشو على الرغم من البداية الصعبة التي يواجهها الإنجليزي داخل "أولد ترافورد".

الدولي الإنجليزي انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد، الصيف المنصرم، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 85 مليون يورو، بعد أن كان هدفًا للنادي منذ أكثر من عام.

ماذا قال سولشاير عن سانشو؟

تحدث النرويجي على هامش لقاء وست هام أمام مانشستر يونايتد وقال: "إنه يتعلم طوال الوقت وسيتحسن، كما أنه متحمس للتعلم، وهذا شيء مهم عندما تأتي إلى مانشستر يونايتد".

وأضاف: "في هذا النادي، أنت ستحصل دائمًا على فرصة وستلعب مع أفضل اللاعبين في العالم، وأيضًا ستحصل على تدريب رائع مع المدربين الذين أملكهم".

وأردف: "كما قلت في التدريب أيضًا، إنه يتعلم أساليبنا، إنه يتعلم الدوري الممتاز كما أنه يعرف بالفعل دوري أبطال أوروبا من وجوده في دورتموند".

وأتم حديثه: "إنه صبي صغير، يبلغ من العمر 21 عامًا فقط وسيتحسن، وقعنا معه لأننا نرى مهاجمًا كبيرًا لمدة 10 و 12 و 15 عامًا ولم أغير رأيي بشأن ذلك".

كيف هي بدايات سانشو مع مانشستر يونايتد؟

عانى اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا من بداية بطيئة بعض الشيء منذ وصوله إلى مانشستر، وكان يكافح من أجل إحداث تأثير في مبارياته الخمسة الأولى مع الفريق.

الأمور لم تجري كما كان مخطط لها بالنسبة لسانشو لكن لازلنا في البداية وإذا حافظ سانشو على تعهده، الذي قاله في وقت سابق من هذا الشهر "سأستمر في اللعب بطريقتي، لن أغير ما كنت أقوم به في ألمانيا، علي أن أحضره هنا وآمل أن أتمكن من إظهار ما يمكنني تقديمه للجماهير"، فمن الممكن أن نرى تألق الجناح الشاب عما قريب.

الجدير بالذكر أن عقد جادون سانشو يستمر حتى 2026 مع خيار التمديد لعام إضافي.

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