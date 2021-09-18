تخفيض الراتب وتطوير الشباب .. كواليس جديدة لعودة رونالدو لمانشستر يونايتد

توم هيتون زميل كريستيانو رونالدو السابق والحالي في مانشستر يونايتد يتحدث عن كواليس عودة البرتغالي للشياطين الحمر.

أكد توم هيتون نجم مانشستر يونايتد العائد هذا الصيف في مركز الحارس البديل على أهمية الدور الذي سيلعبه كريستيانو رونالدو مع الشياطين الحمر هذه المرة.

جاء هذا في تصريحات له نقلتها صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، حيث أكد خلالها أن دور كريستيانو سيتخطى اللعب وتقديم الدعم للزملاء داخل الملعب.

وقال هيتون: "لقد شاهدت طريقته في العمل عن قرب، ورغبته والدوافع التي كان يملكها والتي منحته تلك المسيرة الهائلة".

وأضاف: "هل تعلمون؟ أشاهد نفس الرغبة والدافع في الوقت الحالي بتدريبات الفريق في أيامه الأولى معنا، كل من يتواجد في مانشستر يونايتد يستطيع الاستفادة من ذلك".

وأكمل: "بكل تأكيد هو إضافة للفريق داخل وخارج الملعب، والذي يقوم وسيقوم به مع النجوم الشباب سيكون محوريًا بالنسبة لمانشستر يونايتد في اعتقادي".

وفي الوقت نفسه كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي خفض من راتبه بشكل كبير من أجل العودة لصفوف مانشستر يونايتد، بما يعادل 25% من إجمالي ما كان يحصل عليه في إيطاليا.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو يقدم مستويات مذهلة مع الشياطين الحمر منذ العودة حيث سجل ثلاثة أهداف في كل البطولات حتى الآن.

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