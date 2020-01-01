سولشاير يرد بقسوة على فان بيرسي

النرويجي ليس سعيداً بما قاله الهولندي

رد مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير على نجم الفريق السابق والمحلل الحالي روبن فان بيرسي، والذي انتقد أسلوب إدارته للمباريات.

وكان الهولندي انتقد خروج النرويجي مبتسماً بعد الهزيمة من أرسنال، وطالبه بأن يصبح غاضباً ويظهر شدة أكثر في تعامله مع الفريق.المزيد هنا.

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وقال سولشاير للمراسلين الجمعة: "أنا لا أعرف روبن وهو لا يعرفني، لا يملك الحق لانتقاد طريقة إدارتي، والتي لن تتغير، هذا أكيد".

وأكمل: "أخذ مني الرقم 20، وهذا أعتقد هو الشيء الوحيد الذي سيقوم بأخذه مني، لسنا في العصور الوسطى".

وسقط مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين أمام أرسنال الأربعاء الماضي لحساب البريميرليج، لتستمر نتائج الفريق في التذبذب خلال الموسم الجاري.

ويلعب يونايتد أمام وولفرهامبتون السبت لحساب كأس الاتحاد، ثم يواجه جاره مانشستر سيتي لحساب كأس كاراباو منتصف الأسبوع.