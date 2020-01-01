فان بيرسي: لا أحد يخشى سولشاير في مانشستر يونايتد

خسارة صادمة من أرسنال تزيد الأزمات في قلعة الشياطين الحمر

يعتقد روبن فان بيرسي لاعب مانشستر يونايتد وأرسنال السابق، أن أولي جونار سولشاير، لا يحظى بالاحترام الكافي داخل غرفة ملابس الشياطين الحمر من لاعبي الفريق.

مانشستر تعرض لخسارة جديدة في الدوري الإنجليزي مساء أمس الأربعاء، بالسقوط أمام أرسنال بثنائية نظيفة، بالجولة 21 من عمر البطولة، تحت قيادة المدرب الجديد للمدفعجية ميكيل أرتيتا.

فان بيرسي الذي سبق وأن قاد مانشسستر للفوز بلقب الدوري في عهد السير أليكس فيرجسون، يرى أن نجوم الفريق لا يخشون سولشاير، مما ينعكس بالسلب على الأداء والنتائج.

وقال الهولندي:"يجب عليك أن تخشى مدربك أحياناً، في البداية الاالتزام بالخطة قبل أي شيء ولكن يجب وجود بعض الخوف من مخالفة تعليماته".

وأضاف:"لو كنت تخاف من مدربك فلن تلعب باستهتار بالركض بلا فائدة أو لعب كرات غير مفيدة، لأنه ستخشى العقاب وقتها وقد لا تشارك في المباراة القادمة".

مورينيو: كنت وقحًا تجاه شخص أبله

خبر سار لأرسنال.. أومتيتي في ملعب الإمارات

وتابع:"ما أراه في الملعب حالياً بمانشستر يونايتد يمنحني هذا الانطباع تجاه سولشاير من أداء ومستوى الفريق".

يذكر أن الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 27 نقطة في المركز العاشر بالدوري، مقابل 31 لمانشستر يونايتد الخامس، و36 لتشيلسي الرابع، بفارق كبير عن ليفربول المتصدر بـ55 نقطة.