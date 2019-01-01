سوكراتيس: الفوز على مانشستر سيتي سيُعيد الحياة لأرسنال

المدافع اليوناني يوجه بعض النصائح لفريقه قبل المواجهة الصعبة

يؤمن سوكراتيس باباستاثوبولوس مدافع نادي أرسنال الإنجليزي، على حدوث طفرة كبيرة في موسم فريقه، بحالة الفوز على مانشستر سيتي الأحد القادم بالدوري الإنجليزي.

أرسنال يسضيف سيتي في واحدة من أسوأ فترات حامل لقب البريميرليج، بعد خسارته أمام مانشستر يونايتد 2/1 بالديربي، بينما فاز المدفعجية على وست هام 3/1 بالجولة الماضية من البطولة.

المدافع اليوناني يعتقد أن الفوز على سيتي، سيعيد الحياة لأرسنال بشكل كبير، وسيكون نقطة انطلاقة جديدة، بعد البداية السيئة مع المدرب المُقال أوناي إيمري.

وقال سوكراتيس في تصريحات صحفية:"بالطبع مباراة في قمة الصعوبة، ولكن تلك المناسبات تمنحك الفرصة للانفجار وتحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية".

وأضاف صاحب الـ31 سنة:"يجب عليك أن تملك الجودة الكافية للفوز بمثل هذه المباريات، وكذلك إظهار الحماس والقوة اللازمة في الالتحامات الفردية".

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وتابع:"نمتلك الجودة في أرسنال، ولكن علينا اللعب بأسلوب أكثر قبحاً في المواجهات المشتركة، والدفاع بشكل منظم وسريع أمام فريق بحجم مانشستر سيتي".

يذكر أن أرسنال يحتل المركز التاسع بجدول البريميرليج بـ22 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي ثالثاً بـ32 بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر.