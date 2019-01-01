بند في عقد جوارديولا يسمح له بمغادرة السيتي خلال أشهر

هل اقترب بيب جوارديولا من مانشستر سيتي؟

كشفت مصادر مقربة من مانشستر سيتي أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا يمتلك بندًا في عقده يمنحه الحق في مغادرة النادي بنهاية الموسم الحالي.

وكان مانشستر سيتي قد قدم مستويات متذبذبة ونتائج سلبية خلال الموسم الحالي مما أثار الجدل حول مستقبل المدرب الإسباني واحتمالية نهاية مشواره مع الفريق الإنجليزي.

وحول ذلك، ذكرت صحيفة التايمز أن هناك بند استراحة في عقد جوارديولا يمنحه الحق في فسخ العقد بالتراضي والرحيل بنهاية الموسم الحالي.

ويمتد عقد بيب مع السيتي إلى غاية العام 2021، ولكن هذا البند سيمنحه حق المغادرة بدون دفع تكاليف الشرط الجزائي سواء منه أو من إدارة النادي في حال أراد.

وذكرت المصادر أنه لا توجد رغبة بين الطرفين لتفعيل هذا البند خلال الوقت الحالي، ولكن في حال استمرت النتائج السلبية فلا أحد يعرف كيف ستكون النهاية.

وهناك ترشيحات لخلافة جوارديولا في مانشستر سيتي تم وضعها بشكل أولي، حيث يتصدرها المدير الفني السابق لتوتنهام ماوريسيو بوتشيتينو.

وهناك احتمال آخر أقل قابلية للحدوث وهو بريندان رودجرز المدير الفني الحالي لليستر سيتي، والذي جدد مع الفريق إلى غاية العام 2025.

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يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 14 نقطة عن صاحب الصدارة ليفربول.