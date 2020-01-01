أخبار الانتقالات: بوجبا مطلوب في باريس ويوفنتوس يدخل السباق على كوتينيو

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الإثنين 1 يونيو 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو الصيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الإثنين 1 يونيو 2020.

أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 1 يونيو 2020:​

مانشستر يونايتد يخطط للتحرك نحو ستيرلينج

وفقًا لإندبيندنت، يستعد مانشستر يونايتد للتحرك إلى جناح مانشستر سيتي رحيم سترلينج إذا كان متاحًا للرحيل مع بداية سوق الانتقالات.

وقد يتم عرض اللاعب للبيع إذا تأكد حرمان السيتي من دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين، وفي هذه الحالة سيكون اليونايتد على استعداد للتحرك نحوه، لكنه سيجد منافسة شرسة من ريال مدريد .

تير شتيجن: جوتزه مناسب للدوري الإسباني

أشار مارك أندريه تير شتيجن أن ماريو جوتزه لاعب بوروسيا دورتموند "مناسب بالتأكيد للدوري الإسباني" بسبب قدرته على "التعامل مع الكرة".

من المقرر أن ينتهي عقد الألماني في دورتموند مع بداية سوق الانتقالات، وعندها سيكون لاعبًا حرًا.

عاد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى الأصفر والأسود من بايرن ميونخ في 2017، لكنه فشل في إعادة اكتشاف نفسه بسبب كثرة إصاباته.

ميسي لن يرحل من برشلونة هذا الصيف

بحسب ESPN فإن البند المتواجد في عقد ليونيل ميسي الذي يسمح له بالرحيل عن برشلونة مع بداية سوق الانتقالات قد انتهى.

وهذا يعني أن الأرجنتيني سيقضي عامًا آخر على الأقل في الكامب نو، ولا يزال البلاوجرانا حريصًا على تمديد عقده إلى ما بعد 2021.

تدعيمات قليلة يطلبها لامبارد في تشيلسي

أكد فرانك لامبارد أن تشيلسي يحتاج إلى "إضافات قليلة" على الفريق في سوق الانتقالات.

وقال مدرب البلوز للمجلة الرسمية للنادي: "إنني متحمس بالتأكيد للفريق الحالي المكون من اللاعبين الشباب، ولا نحتاج إلا إضافات قليلة في بعض المراكز".

آرسنال يتحرك من أجل التجديد مع أوباميانج

قدم آرسنال عرضًا لبيير إميريك أوباميانج لتمديد عقده تلافيًا لرحيله مع بداية سوق الانتقالات، وذلك حسب تقرير نشر على ليكيب.

المهاجم الحالي يمتد عقده الحالي حتى 2021 وقد انتشرت أخبار تشير إلى رحيله مع بداية الميركاتو في الأسابيع القليلة الماضية.

رسميًا: إيجالو في مانشستر يونايتد حتى 2021

أعلن مانشستر يونايتد تمديد إعارة أوديون إيجالو حتى يناير 2021.

انضم المهاجم النيجيري من نادي شنجهاي الصيني في اليوم الأخير من سوق الانتقالات في يناير الماضي، وسيظل حتى الشتاء القادم في أولد ترافورد.

مانشستر سيتي يقترب من توقيع سيميدو

بحسب دياريو سبورت فإن مانشستر سيتي على وشك إبرام صفقة مع ظهير برشلونة نيلسون سيميدو لانضمامه مع بداية سوق الانتقالات.

ويخوض الناديان بالفعل مفاوضات في الوقت الحالي، حيث طلب بطل الدوري الإسباني مبلغًا قدره 40 مليون يورو مقابل التخلي عن صاحب الـ26 عامًا.

بالطبع سيسعى الكتلان إلى استخدام الأموال القادمة من الصفقة إن تمت في عملية استعادة نيمار من باريس سان جيرمان وضم لاوتارو من الإنتر .

راشفورد يمنح الضوء الأخضر لبرشلونة

وفقًا لتقارير موندو ديبورتيفو فإن ماركوس راشفورد مستعد للانضمام إلى برشلونة قبل توقيع عقد جديد في مانشستر يونايتد

لم يذكر أن البلاوجرانا يرغب في ضم المهاجم في هذه الفترة مع اقتراب سوق الانتقالات، لكنه كان مطلوبًا في الكامب نو في 2018.

سمولينج قريب من البقاء في روما

قالت صحيفة ديلي ستار إن مانشستر يونايتد قريب من الاتفاق مع روما من أجل تمديد إعارة كريس سمولينج في فريق الدوري الإيطالي.

انتقل الدولي الإنجليزي إلى الجيالوروسي على سبيل الإعارة لمدة موسم في صيف 2019، وهو ما يعني أنه سيعود لأولد ترافورد مع بداية سوق الانتقالات.

لويز لا يرغب في ترك آرسنال

وفقاً لوكيله كيا جورابشيان فإن دافيد لويز "لا يرغب في مغادرة" آرسنال مع بداية سوق الانتقالات، وقال إن هناك "فرصة كبيرة" لأن يظل المدافع في استاد الإمارات الموسم المقبل.

شارك لويز في 32 مباراة مع الجنرز في جميع المسابقات منذ انضمامه من تشيلسي في صفقة بقيمة 8 ملايين جنيه استرليني الصيف الماضي، وينتهي عقده مع الفريق هذا الصيف، لكن حتى الآن لم يتحرك المدفعجية لتجديد عقده.

إنتر يتوصل لاتفاق مع تونالي

توصل إنتر إلى اتفاق مع لاعب خط وسط بريشيا ساندرو تونالي بشأن انضمامه مع بداية سوق الانتقالات، وذلك وفقًا لكورييري ديلو سبورت.

عرض النيرازوري على اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا عقدًا لمدة أربع سنوات براتب يصل إلى 2.5 مليون يورو في الموسم، أما قيمة الصفقة فقد تكون 50 مليون يورو وهو نفس المبلغ الذي رحل به إيكاردي إلى باريس سان جيرمان .

بن ناصر مطلوب في باريس سان جيرمان

وفقًا لـ Le 10 Sport، فإن لاعب خط وسط ميلان إسماعيل بن ناصر يحظى باهتمام باريس سان جيرمان .

بطل الدوري الفرنسي على استعداد لتقديم عرض بقيمة 30 مليون يوروللنجم البالغ من العمر 22 عامًا عند فتح سوق الانتقالات.

لكن من المرجح أن يطلب الروسونيري مبلغًا أكبر من أن الاستغناء عن الجزائري الدولي، والذي قدم موسمًا رائعًا منذ انضمامه من إمبولي الصيف الماضي.

يوفنتوس يستفسر عن كوتينيو

أشارت توتوسبورت إلى أن يوفنتوس يفكر في دخول السباق على توقيع فيليبي كوتينيو في سوق الانتقالات.

وبحسب الصحيفة، فقد يطلبه البيانكونيري كجزء من صفقة انضمام ميراليم بيانيتش إلى برشلونة ، خاصةً وأن البلاوجرانا يرغب في التخلص من اللاعب مع عودته للفريق من بايرن ميونخ بعد انتهاء فترة إعارته هذا الصيف.

باريس سان جيرمان يدخل السباق على بوجبا

وفقًا لـ Le 10 Sport فإن باريس سان جيرمان قد انضم إلى يوفنتوس وريال مدريد في سباق التعاقد مع بول بوجبا في سوق الانتقالات.

ورغم أن نجم مانشستر يونايتد يفضل اللعب في الدوري الإسباني، فإنه منفتح على فكرة اللعب في باريس.