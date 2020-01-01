سوق الانتقالات: جميع صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2020

تعرف على كل الصفقات الرسمية التي عقدتها الأندية الأوروبية بين الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية 2020.

يُمثِّل سوق الانتقالات الصيفية النافذة التي تطل من خلالها الأندية على عيوبها وتعمد من خلالها على إيجاد الحلول لتلك العيوب، لذلك لا عقب عند معرفة أن كل الفرق من حول العالم تدخر الملايين من أجل إنفاقها باعتبار أن إدارة الميركاتو الصيفي بصورة سليمة سيكفل لهم موسمًا ناجحًا بكل المقاييس.

سوق الانتقالات الصيفية 2020 كانت مختلفة تمامًا عن كل الأسواق الماضية، وذلك نتيجة لفيروس كورونا والتداعيات الاقتصادية التي تركها على كاهل الجميع، وجعل الأندية تضطر إلى بيع نجومها بأسعار أقل من قيمتها السابقة، والبعض الآخر اضطر للاعتماد بصورة أساسية على الصفقات التبادلية، وبعض أخير لم يشارك خشية الإفلاس.

برشلونة كان أحد أكثر الأندية نشاطًا في السوق من ناحية البيع تحديدًا، بينما آثر ريال مدريد بقيادة رئيسه المحنك فلورنتينو بيريز إدخار الأموال لحين تحسن الأوضاع العام المقبل، في وقتٍ صرف تشيلسي مبالغ تخطت حاجز الـ250 مليون يورو لدعم الفريق بسبعة لاعبين من الطراز العالمي.

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لقد كانت فترة انتقالات استثنائية، شهدت صفقات ضخمة رغم الكورونا، وشهدت هدوءًا في كثير من أحيانها، لكن الأكيد أن الأندية الإنجليزية كانت وستظل الأكثر إنفاقًا نظرًا للأموال الطائلة التي تجنيها من حقوق البث، فيما ركزت أندية إسبانيا وألمانيا على اقتناء المواهب كما تجري العادة، أما في إيطاليا فصراع إنتر ويوفنتوس يشتعل صيفًا تلو الآخر.

في هذا التقرير من جول، نستعرض معًا كل الصفقات التي قامت بها الأندية الأوروبية في الدوريات الخمس الكبرى خلال سوق الانتقالات الصيفية 2020:

صفقات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في صيف 2020

آرسنال:

تعاقدات صيف 2020:

بابلو ماري (فلامنجو)

سيدريك سواريس (ساوثامبتون)

ويليان (صفقة انتقال حر من تشيلسي)

جابرييل (ليل)

داني سيبايوس (إعارة من ريال مدريد)

جورج لويس (فرام لارفيك)

تيم أكينولا (هدرسفيلد)

صلاح الدين (فينورد)

جوناثان دينزي (توتنهام)

الراحلون من آرسنال :

روبي بورتون (دينامو زغرب)

ماتيو دينيس (سُرّح مجانًا)

توبي أوملي (سُرّح مجانًا)

كونستانتينوس مافروبانوس (إعارة لشتوتجارت)

زيش ميدلي (إعارة لجيلينجهام)

زاك سوانسون (إعارة لماسترخيت)

تراي كويل (إعارة لجيلنجهام)

جوردي توتو (إعارة لكارديف)

هنريك مختاريان (روما)

إمليانو مارتينيز (أستون فيلا)

تشيلسي

تعاقدات صيف 2020:

حكيم زياش (أياكس)

تيمو فيرنر (لايبزيج)

بن تشيلويل (ليستر سيتي)

كاي هافيرتس (باير ليفركوزن)

مالانج سار (نيس)

تياجو سيلفا (باريس سان جيرمان)

إدوارد ميندي (رين)

الراحلون عن تشيلسي :

جوش جرانس (بريستول)

مارسيل لافينير (مجانًا)

ريتشارد نارتي (مجانًا)

بيدرو (روما)

ويليان (آرسنال)

دانيلو بانتيش (إعارة لكوكاريكي)

ياكوب ماديكس (إعارة لفيتوريا)

إزي براون (إعارة لشيفيلد وينسداي)

تريفوه شالوباه (إعارة للوريان)

ميتشي باتشواي (إعارة لكريستال بالاس)

ليفربول

تعاقدات صيف 2020:

كوستاس تسيميكاس (أولمبياكوس)

تياجو ألكانتارا (بايرن ميونخ)

ديوجو جوتا (وولفرهامبتون)

الراحلون عن ليفربول :

آدم لالانا (برايتون)

ديان لوفرين (زينيت)

ناثان كلايان (مجانًا)

بيدرو تشيريفيلا (نانت)

دانيل أثيرتون (مجانًا)

شامال جورج (مجانًا)

جاك والاس (مجانًا)

مورجان بويس (إعارة لفليتوود تاون)

آدم لويس (إعارة لأميان)

لوريس كاريوس (إعارة ليونيون برلين)

مانشستر يونايتد

تعاقدات صيف 2020:

دوني فان دي بيك (أياكس)

أوديون إيجالو (شنجهاي - إعارة)

الراحلون عن مانشستر يونايتد :

أليكسس سانشيز (إنتر)

كاميرون جاكسون (مجانًا)

أنخيل جوميز (مجانًا)

إيثان هاميلتون (مجانًا)

كيران أوهارا (مجانًا)

جورج تانر (مجانًا)

ديون مكجي (مجانًا)

لارجي رامازاني (مجانًا)

مانشستر سيتي

تعاقدات صيف 2020:

فيران توريس (فالنسيا)

ناثان آكي (بورنموث)

بابلو مورينو (يوفنتوس)

سكوت كارسون (إعارة من ديربي كاونتي)

روبن دياش (بنفيكا)

الراحلون عن مانشستر سيتي :

ليروي ساني (بايرن ميونخ)

لوك بولتون (إعارة لدوندي يونايتد)

فيسايو ديلي (شيفيلد وينسداي)

إرنست أجيري (مجانًا)

جاك هاريسون (إعارة لليدز)

لوك نميشا (إعارة لأندرلخت)

دافيد سيلفا (مجانًا - ريال سوسييداد)

جافين بازونو (إعارة لروتشيلد)

أنخيلينو (إعارة للايبزيج)

نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)

توتنهام

تعاقدات صيف 2020:

بيير هويبيرج (ساوثامبتون)

جو هارت (بيرنلي)

مات دويرتي (وولفرهامبتون)

سيرخيو ريجيلون (ريال مدريد)

جاريث بيل (ريال مدريد / إعارة)

الراحلون عن توتنهام :

فيكتور وانياما (مونتريال)

تروي باروت (إعارة لميلويل)

يان فينتورخن (بنفيكا)

مايكل فورم (مجانًا)

طارق هندس (مجانًا)

ريان كلارك (مجانًا)

كايل ووكر بيتيرس (ساوثامبتون)

ماكسويل ستاتهام (مجانًا)

تيموثي إيوما (إعارة للينكولن)

إيفرتون

تعاقدات صيف 2020:

نيلس نكونكو (مارسيليا)

آلان (نابولي)

خاميس رودريجيز (ريال مدريد)

عبدولاي دوكوري (واتفورد)

الراحلون عن إيفرتون :

فراسير هورنبي (ريمس)

مورجان شنايدرلين (نيس)

مارتن ستيكلينبرج (مجانًا)

لايتون بينس (مجانًا)

كيران دوويل (نوريتش سيتي)

عمر نياسي (مجانًا)

لوك جاربوت (مجانًا)

ماتيو فولدس (مجانًا)

أليكسندر ديني (مجانًا)

مورجان فيني (مجانًا)

ناثانجيلو ماركيلو (تيفنتي)

سوق الانتقالات: الصفقات الرسمية في الدوري الإنجليزي في ميركاتو صيف 2020

صفقات أندية الدوري الإسباني في صيف 2020

ريال مدريد:

تعاقدات صيف 2020:

لا يوجد حتى الآن

الراحلون عن ريال مدريد :

أشرف حكيمي (إنتر)

خافي سانشيز (بلد الوليد)

خورخي دي فروتوس (ليفانتي)

داني جوميز (ليفانتي)

تايكفوسا كوبو (إعارة لفياريال)

خيسوس فاييخو (إعارة لغرناطة)

رينيير (إعارة لبوروسيا دورتموند)

خاميس رودريجيز (إيفرتون)

براهيم دياز (إعارة لميلان)

داني سيبايوس (إعارة لآرسنال)

ألفونس أريولا (باريس سان جيرمان / انتهاء الإعارة)

أوسكار رودريجيز (إشبيلية)

ألبيرتو سورو (إشبيلية)

خاميس رودريجيز (إيفرتون)

جاريث بيل (توتنهام / إعارة)

سيرخيو ريجيلون (توتنهام)

برشلونة:

تعاقدات صيف 2020:

ميراليم بيانيتش (برشلونة)

ترينكاو (براجا)

ماتيوس فيرنانديز (بالميراس)

بيدري (لاس بالماس)

الراحلون عن برشلونة :

أرتور ميلو (يوفنتوس)

كارليس بيريز (روما)

مارك كوكوريلا (خيتافي)

أردا توران (جلطة سراي)

إيفان راكيتيتش (إشبيلية)

نيلسون سيميدو (وولفرهامبتون)

لويس سواريز (أتلتيكو مدريد)

أرتورو فيدال (إنتر)

مونشو (إعارة لجيرونا)

أتلتيكو مدريد:

صفقات صيف 2020:

إيفو جربيتش (لوكوموتيفا)

يانيك كاراسكو (داليان الصيني)

لويس سواريز (برشلونة)

الراحلون عن أتلتيكو مدريد :

كايو هنريكي (موناكو)

أنتونيو أدان (سبورتينج لشبونة)

دييجو كوندي (ليجانيس / إعارة)

سيدريك تيجويا (إعارة / أوفيدو)

داريو بوفيدا (خيتافي / إعارة)

فرتشيسكو مونتيرو (بشكتاش / إعارة)

ألفارو موراتا (يوفنتوس)

فياريال:

صفقات صيف 2020:

فرانسيس كوكولان (فالنسيا)

داني باريخو (فالنسيا)

تافيكوسا كوبو (إعارة من ريال مدريد)

جيرو روي (ريال سوسييداد)

ماريو جونزاليس (كليرمون)

بيرفيس إستوبينيان (واتفورد)

الراحلون عن فياريال :

برونو سوريانو (اعتزل)

أندريه فرانك زامبو أنجويسا (فولهام / إعارة)

كارل إيكامبي (ليون)

إنيس أونال (خيتافي)

ألفارو جونزاليز (مارسيليا)

أكرم عفيف (السد القطري)

سانتي كازورلا (السد القطري)

أندريه راتيو (أدو دين هاج / إعارة)

سيرخيو لوجانو (قرطجنة / إعارة)

إيفان مارتين (ميرانديس / إعارة)

تشافي كوينتيا (نوريتش سيتي / إعارة)

ميجيلون (إسبانيول/ إعارة)

إنريك فرانكويسا (جيرونا / إعارة)

أندريس فيرنانديز (ويسكا)

مانو مولانس (ألميريا / إعارة)

ماريو جونزاليس (تونديلا / إعارة)

إشبيلية:

صفقات صيف 2020:

سوسو (ميلان)

إيفان راكيتيتش (برشلونة)

ياسين بونو (جيرونا)

أوسكار رودريجيز (ريال مدريد)

ماركوس أكونيا (سبورتنج لشبونة)

الراحلون عن إشبيلية :

سيرخيو ريجيلون (ريال مدريد / انتهاء الإعارة)

سيمون كيير (ميلان)

إيفير بانيجا (الشباب السعودي)

روني لوبيس (إعارة لنيس)

مارك جوال (ألكوركون)

خوان بيروكال (إعارة لميرانديس)

سيرخيو ريكو (باريس سان جيرمان)

خوسيه ألونسو لارا (ديبورتيفو لا كورونيا / إعارة)

سوق الانتقالات: الصفقات الرسمية في الدوري الإسباني في ميركاتو صيف 2020

صفقات أندية الدوري الإيطالي في صيف 2020

يوفنتوس:

تعاقدات صيف 2020:

أرتور ميلو (برشلونة)

فيليكس كوريا (مانشستر سيتي)

ويستون ميكني (شالكه)

ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)

الراحلون عن يوفنتوس :

ميراليم بيانيتش (برشلونة)

إيمري تشان (بوروسيا دورتموند)

ماتيو ستوبا (سامبدوريا)

بلايز ماتويدي (مجانًا)

كريستيان روميرو (إعارة لأتالانتا)

جونزالو هيجواين (مجانًا)

ماركو بياكا (إعارة لجنوى)

إنتر:

تعاقدات صيف 2020:

أشرف حكيمي (ريال مدريد)

نيكولا باريلا (كالياري)

ستيفانو سينسي (ساسوولو)

أليكسس سانشيز (مانشستر يونايتد)

جيورجيوس فاجيانيديس (مجانًا)

أليكسندر كورلاوف (روما)

أرتورو فيدال (برشلونة)

الراحلون عن إنتر :

ماورو إيكاردي (باريس سان جيرمان)

أندريا بينامونتي (جنوى)

يان كاراموه (بارما)

فالنتينو لازارو (بوروسيا مونشنجلادباخ)

أندريا بالاتزي (مونزا)

بورخا فاليرو (فيورنتينا)

أنطونيو كاندريفا (سامبدوريا)

ميلان:

تعاقدات صيف 2020:

أليكسيس ساليمايكيرس (أندرلخت)

سيمون كايير (إشبيلية)

بيير كالولو (ليون)

ساندرو تونالي (بريشيا)

براهيم دياز (إعارة من ريال مدريد)

ساندرو تونالي (بريشيا)

الراحلون عن ميلان :

سوسو (إشبيلية)

ريكاردو رودريجيز (تورينو)

جوستافو جوميز (بالميراس)

بيبي رينا (مجانًا)

جياكوما بونافينتورا (مجانًا)

لوكاس بيليا (مجانًا)

أندري سيلفا (آينتراخت فرانكفورت)

روما:

جوردان فيريتوت (فيورنتينا)

جيانلوكا مانشيني (أتالانتا)

كارليس بيريز (برشلونة)

هنريك مختاريان (آرسنال)

بيدرو (مجانًا)

الراحلون عن روما :

جريجور ديفريل (ساسوولو)

ماكسيمي جونالونس (غرناطة)

سيلفيو أنوتشيتش (مجانًا)

باتريك شيك (باير ليفركوزن)

أتالانتا:

تعاقدات صيف 2020:

ماريو باسالايتش (تشيلسي)

أليكسي ميرانتشوك (لوكوموتيف موسكو)

سيموني ماورتوري (يوفنتوس)

كريستيانو بيتشيني (إعارة من فالنسيا)

كريستيان روميرو (إعارة من يوفنتوس)

الراحلون عن أتالانتا :

جيانلوكا مانشيني (روما)

إتريت بريشا (سبال)

ماركو دي أليساندرو (سبال)

تيموثي كاستانيي (ليستر سيتي)

سوق الانتقالات: الصفقات الرسمية في الدوري الإيطالي في ميركاتو صيف 2020

صفقات أندية الدوري الألماني في صيف 2020

بايرن ميونخ:

المنضمون لبايرن ميونخ:

أدريان فاين (هامبورج، انتهاء الإعارة).

نيكولاس كون (تفعيل بند الشراء من أياكس)

تانجي نيانزو (باريس سان جيرمان)

أليكساندر نوبل (شالكه)

ليروي ساني (مانشستر سيتي)

باري هيبورن (سلتيك)

تشوبو موتينج (باريس سان جيرمان)

دوجلاس كوستا (إعارة من يوفنتوس)

مارك روكا (إسبانيول)

الراحلون من بايرن ميونخ:

فيليبي كوتينيو (برشلونة، انتهاء الإعارة)

فرانك إيفينا (هانوفر)

كريستيان فروختل (إعارة إلى نورنبيرج)

جيونج وو يونج (فرايبرج، انتهاء الإعارة)

لوكاس ماي (إعارة إلى دارماشتادت)

ألفارو أودريزولا (ريال مدريد، انتهاء الإعارة)

إيفان بيريشيتش (إنتر، انتهاء الإعارة)

ساربريت سينغ (إعارة إلى نورنبيرج).

تياجو ألكانتارا (ليفربول)

سفِن أولرايش (هامبورج)

بوروسيا دورتموند:

المنضمون لبوروسيا دورتموند:

جودي بيلينجهام (برمنجهام سيتي)

إيمري تشان (يوفنتوس، شراء بعد الإعارة)

لينارد مالوني (أونيون برلين)

توماس مونيه (باريس سان جيرمان)

فيليكس باسلاك (فورتونا سيتارد، انتهاء الإعارة)

إيمانويل فيراي (مصعد من الناشئين)

رينيير (إعارة، ريال مدريد)

أندريه شورله (سبارتاك موسكو، انتهاء الإعارة)

عمر توبراك (فيردر بريمن، انتهاء الإعارة)

ماريوس فولف (هيرتا برلين، انتهاء الإعارة)

الراحلون من بوروسيا دورتموند:

ليوناردو باليردي (مارسيليا، إعارة)

دجينيس بورنيتش (هايدنهايم)

ماريو جوتزه (انتهاء عقده)

أشرف حكيمي (ريال مدريد، انتهاء الإعارة)

إريك أويلشلاجل (انتهاء عقده)

أندريه شورله (انتهاء عقده)

عمر توبراك (فيردر بريمن)

ماريوس فولف (إعارة لآينتراخت فرانكفورت)

سوق الانتقالات: الصفقات الرسمية في الدوري الألماني في ميركاتو صيف 2020

صفقات أندية الدوري الفرنسي في صيف 2020

باريس سان جيرمان:

المنضمون لباريس سان جيرمان:

ماورو إيكاردي (إنتر)

سيرخيو ريكو (إشبيلية)

أليساندرو فلورينزي (إعارة من روما)

الراحلون من باريس سان جيرمان: