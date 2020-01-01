من هو تيمو فيرنر؟ هدف ليفربول الذي خطفه تشيلسي

تعاقد تشيلسي بصورة رسمية مع تيمو فيرنر قادمًا من لايبزيج مقابل 55 مليون يورو بعدما كان على رادار في ليفربول لأشهر، فمن هو المهاجم الألماني الشاب؟

أنهى تشيلسي ثاني صفقاته الصيفية بعدما أعلن مساء الخميس عن تعاقده بصورة رسمية مع تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج، بعقدٍ ممتد لمدة أربعة مواسم وبصفقة قيمتها 55 مليون يورو.

هذه هي الصفقة الثانية التي تُجريها إدارة البلوز في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد حسم التعاقد مع حكيم زياش من أياكس الشهر الماضي، ولا يتوقع أن تكون الأخيرة في ظل رغبة فرانك لامبارد بدعم صفوفه كثيرًا هذا الميركاتو.

وكان فيرنر محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الأخرى أهمها ليفربول، غير أنه في نهاية المطاف فاجأ الجميع في الأسبوعين الماضيين بتأكيدات الصحف أنه أقر ووافق على الانضمام لتشيلسي.

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في هذا التقرير من جول نستعرض سويًا كل ما يخص تيمو فيرنر وانتقاله إلى تشيلسي..

من هو تيمو فيرنر؟ صفقة تشيلسي الثانية في سوق الانتقالات الصيفية؟

تيمو فيرنر هو مهاجم ألماني وُلِد في 6 مارس 1996 ليمتلك الآن من العمر 24 عامًا، بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية مدينته شتوتجارت، وظلّ يترقى فيها حتى لعب للفريق الأول للشفابينس.

المرة الأولى التي ظهر فيها فيرنر بقميص الفريق الأول لشتوتجارت في الدوري الألماني كان في أغسطس 2013 وهو في السابعة عشر من عمره فقط، وحينها لم يتم الاعتماد عليه في مركز المهاجم الصريح، بل كان جناحًا أيسر نظرًا لسرعته ومهارته الكبيرتين.

تحول بمرور الوقت فيرنر إلى مركزه المفضل كمهاجم صريح، ولقد لعب 103 مباراة مع شتوتجارت في ثلاث سنوات تمكن خلالها من إحراز 14 هدفًا وصناعة 11 آخرين، كما خلد اسمه ضمن أصغر 10 لاعبين في تاريخ الدوري الألماني.

بعد هبوط شتوتجارت في موسم 2015-2016، قرر فيرنر خوض تجربة جديدة مع الصاعد والوافد حديث العهد للبوندسليجا، ريد بول لايبزيج، أحد أكثر الأندية المكروهة في ألمانيا، ونجح في أن يكسب مكانة أساسية من خلاله بل وكان هذا النادي بوابة له لتمثيل المنتخب الألماني.

لعب فيرنر 157 مباراة مع لايبزيج على مدار الأربعة مواسم الأخيرة وتمكن من تسجيل 93 هدفًا وصناعة 40 آخرين، وفي هذا الموسم 2019-2020، هو الهداف الثاني للبوندسليجا برصيد 26 هدفًا مع تسجيله 6 آخرين ببطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.

شارك فيرنر مع منتخب ألمانيا للمرة الأولى في مايو 2017 أي بعد الانضمام بعام إلى لايبزيج، ولعب 77 دقيقة في أولى مشاركاته أمام منتخب إنجلترا بمباراة ودية دولية فاز بها المانشافت بهدف نظيف.

من 2017 صار فيرنر قطعة أساسية في كتيبة يواخيم لوف، حيث انضم إلى قائمة منتخب ألمانيا في كأس العالم 2018 وخاض الثلاث مباريات بدور المجموعات، كما لعب بدوري الأمم الأوروبية وأحرز هدفين في كأس القارات 2017.

إجمالي ما لعبه فيرنر بقميص منتخب ألمانيا كان 29 مباراة، وأحرز 11 هدفًا وصنع هدفين، ويُصنف حاليًا صاحب الـ24 عامًا بأنه المهاجم الألماني الأول بعد اعتزال ماريو جوميز وميروسلاف كلوزه بالسنوات الماضية.

لماذا انتقل تيمو فيرنر إلى تشيلسي وليس ليفربول؟

من المعروف أن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، كان يضع عينه على التعاقد مع فيرنر، ليس هذا فحسب، بل إن ثمة جلسة قد جمعتهما سويًا في فبراير الماضي أقنعت الدولي الألماني بأن ينتقل إلى الأنفيلد في الصيف الجديد.

لكن سحب كلوب اهتمامه بالتعاقد مع فيرنر فورًا بعد بروز أزمة فيروس كورونا، حيث اضطرت إدارة الريدز إلى تخفيض إنفاقها قدر المستطاع بعد الانخفاض الحاد الذي عانته الإيرادات جراء توقف النشاط، ما كان له أثره بقوة على خطط سوق الانتقالات.

في الوقت نفسه كان تشيلسي على أهبة الاستعداد، وقدّم لفيرنر عرضًا من الصعب رفضه على الصعيدين المادي والرياضي، ماديًا سيتقاضى الألماني ما يزيد عن 10 مليون يورو سنويًا، ورياضيًا فإنه الخيار الأول في مركز المهاجم الصريح للنادي اللندني.

كلوب أعلن في وقت سابق أنه من أكبر معجبي فيرنر، لكن التعاقد مع أي لاعب حاليًا هو مخاطرة كبرى، فلا أحد ماذا سيحدث في مستقبل الساحرة المستديرة وكيف قد تسير الأمور اقتصاديًا على المدى القريب، نظرة مغايرة نسبيًا للموجودة في تشيلسي بمالكه رامون أبراموفيتش.

كيف يمكن أن يستفيد تشيلسي من التعاقد مع تيمو فيرنر؟

نظرًا لطبيعة فيرنر كهداف استثنائي، فإن تشيلسي سيستفيد كثيرًا من التعاقد شرط توفير الأجواء المناسبة له التي تتضمن نقطة هامة للغاية وهي عدم الضغط عليه بشدة منذ أول أشهره في ستامفورد بريدج.

وجب الإشارة في النهاية إلى أن فيرنر عانى الأمرين مع شتوتجارت مسقط رأسه بسبب الضغط الجماهيري الهائل وظروف النادي الصعبة التي قادته للهبوط، عكس الوضع في لايبزيج، ذلك الفريق الذي لا يمتلك أي قاعدة جماهيرية تذكر، نقطة قد تؤثر أيضًا، فتشيلسي هو نادٍ أقرب في بيئته إلى شتوتجارت وليس ككتيبة يوليان ناجلسمان.

لا يزال تشيلسي يُعاني من أزمة واضحة في مركز المهاجم الصريح هذا الموسم بعد تواضع مردود ميتشي باتشواي وأوليفيه جيرود، ورغم أداء تامي أبراهام الجيد، لكنه يظل ليس المهاجم الأول الأنسب لفريق بحجم البلوز.

لذلك فيمكن القول أن تيمو فيرنر بمثابة المنقذ لكتيبة فرانك لامبارد، مهاجم سريع وذكي وأرقامه التهديفية تتحدث عنه، كما أنه متحمس للغاية لتجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، شروط توفرت ستسهل كثيرًا من تأقلمه وتقديمه لمردود استثنائي ومثالي مع البلوز.