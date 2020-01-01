أخبار برشلونة: نيمار يحلم بالعودة ومفاوضات لاوتارو تبدأ من جديد

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 14 يوليو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 14 يوليو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 14 يوليو 2020:

برشلونة يعود لمفاوضات لاوتارو

حسب موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة عاد للتفاوض مع إنتر بأكثر من طريقة للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الصيف المقبل بعد انتهاء فترة السماح بالشرط الجزائي والذي كان مقدرًا بـ111 مليون يورو.

وبحسب التقارير سيحصل النيراتزوري على اثنين من إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال وصامويل أومتيتي مع مبلغ من المال لم تُفصح عنه الصحيفة، أو انتقال الظهير فيربو مع 70 مليون يورو.

موندو أشارت لأن إنتر قد يفضل العرض الثاني في ظل حاجته لظهير أيسر جديد الموسم المقبل.

برشلونة يحسم مصير كوتينيو ولا يستبعد تكرار تجربة بايرن ميونخ

قرر نادي برشلونة التخلص من لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي أمضى الموسم الأخير في إعارة لبايرن ميونخ الألماني.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم من مصادره في النادي الكتالوني، حيث يرفض الفريق فكرة عودة اللاعب البرازيلي من جديد لصفوفه.

وبحسب ما علم جول.كوم، فاللاعب غير مرحب به سواء على المستوى الفني أو المادي، فالنادي لا يستطيع تقديم الراتب الخاص به.

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برشلونة يرغب في إعارة أومتيتي

بسحسب دياريو سبورت فإن برشلونة يرغب في إرسال صامويل أومتيتي لإعارة لمدة موسم مع بداية سوق الانتقالات.

نابولي ولاتسيو وروما مهتمين باللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي فشل في الحصول على مكان أساسي له في تشكيل البلاوجرانا هذا الموسم.

نيمار مازال يفكر في العودة لبرشلونة

أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو إلى أن نيمار يريد العودة من جديد إلى برشلونة واللعب بجانب نجوم الفريق على غرار ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجريراد بيكيه.

ينتهي عقد البرازيلي مع باريس سان جيرمان في 2022، وبحسب التقارير فإن الفريق الفرنسي لن يفرط فيه بأقل من 200 مليون جنيه استرليني.

ميلان يتحرك من أجل إيمرسون

أشارت صحيفة ميلان نيوز إلى أن الروسونيري تواصل مع برشلونة من أجل ضم الظهير الأيمن إيمرسون رويال.

يلعب البرازيلي لريال بيتيس على سبيل الإعارة هذا الموسم، ومن المتوقع أن يطلب فيه الكتلان من 25 إلى 30 مليون يورو.