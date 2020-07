أخبار برشلونة: ميسي مطلوب في نيوكاسل وعرض جديد لجيندوزي

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 27 يوليو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

قام برشلونة بتعديل عرض مبادلة لاعب خط وسط آرسنال ماتيو جيندوزي، حسب فوت ميركاتو.

كان عملاق الدوري الإسباني على استعداد في البداية للتخلي عن فيليبي كوتينيو، لكن المدفعجية رفضوا فعاد البلاوجرانا الآن بعرض جديد يشمل أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش.

بحسب ESPN فإن برشلونة تحرك لضم مدافع مانشستر يونايتد ديوجو دالوت في سوق الانتقالات.

لم يشارك البرتغالي مع الشياطين الحمر في الكثير من المباريات هذا الموسم، وسيكون انضمامه للكتلان صدمة لدى الكثيرين.

يثق مسؤولو صندوق الاستثمار السعودي في موافقة رابطة الدوري الإنجليزي على الاستحواذ على نيوكاسل .

Just interviewed a senior source at Saudi Media City who believes #NUFC has now "been purchased" by PIF. Adds "the best LaLiga players will be bought, led by Messi" 👀

My understanding remains nothing has been finalised/approved, but Saudi sources continue to talk up takeover.