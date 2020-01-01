أخبار برشلونة: لاوتارو يواصل الضغط على إنتر وخطة للتخلص من كوتينيو

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 12 يونيو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الجمعة 12 يونيو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 12 يونيو 2020:

برشلونة يتحمل جزء من راتب كوتينيو مقابل الرحيل

أفادت صحيفة تيليغراف أن برشلونة على استعداد للمساهمة بمبلغ في راتب فيليبي كوتينيو في حالة رحيله إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أو البقاء في بايرن ميونخ.

العملاق الكتالوني حريص على التخلي عن البرازيلي الدولي ويعلم أن أجره المرتفع قد يكون عائق أمام أي فريق يرغب في ضمه، خاصةً بالنظر تأثير فيروس كورونا على ميزانيات الأندية.

جدير بالذكر أن كوتينيو يحصل حاليًا على أكثر من 200.000 جنيهًا استرلينيًا في الأسبوع.

صراع بين برشلونة وريال مدريد على لوزي

حسب ESPN، يستعد برشلونة لمنافسة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد للتعاقد مع مهاجم رايو فاييكانو فابيان لوزي مع بداية سوق الانتقالات.

برز اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا كواحد من أهم المطلوبين في كرة القدم الإسبانية، وبدأ الكتلان في التحرك إليه بالفعل .

برشلونة يدرس رحيل كوتينيو بصفقة تباديلة

أشارت صحيفة سبورت إلى أن برشلونة يدرس رحيل فيليبي كوتينيو عن الفريق مع بداية سوق الانتقالات.

البرازيلي مطلوب من أمثال تشيلسي وتوتنهام، وترى إدارة الكامب نو ما إذا كان بإمكانهم تلبية أي من احتياجاتهم الخاصة في المحادثات مع الفرق التي تريده في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لاوتارو يواصل الضغط على إنتر من أجل برشلونة

بحسب سبورت الكتالونية فإن لاوتارو مارتينيز يواصل الضغط على إدارة الإنتر من أجل الانتقال لبرشلونة مع بداية سوق الانتقالات.

لا يريد النيراتزوري التخلي عن نجمه، وقد أعلن المسؤولون بالفعل عن أنهم لن يقبلوا رحيله بأقل من مقابل كسر العقد.

برشلونة يحاول خطف ميسي الجديد من مانشستر يونايتد

كشف بابلو كافاييرو المدير الرياضي لنادي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني، عن اهتمام نادي برشلونة الإسباني، بالحصول على خدمات اللاعب الشاب تياجو ألمادا.

صاحب الـ19 سنة ظهر لأول مرة مع فيليز الموسم الماضي، وأصبح قريباً من المشاركة في 50 مباراة بقميص الفريق الأول.

مستوى اللاعب المميز لفت أنظار العديد من الأندية تجاهه، أبرزها مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد والآن برشلونة ينضم للسباق.

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