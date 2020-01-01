أخبار الانتقالات: فان دايك يرفض باريس من أجل ليفربول وكانتي مطلوب في الريال

صراع إنجليزي إسباني على فيران توريس
بحسب مصادر جول فإن بوروسيا دورتموند لم يعد متصدر السباق على جناح فالنسيا فيران توريس، ليفتح الباب على مصراعيه أمام الأندية الراغبة في ضمه مع بداية سوق الانتقالات.
ارتبط اللاعب بكل من مانشستر يونايتد وليفربول من الدوري الإنجليزي وريال مدريد من الدوري الإسباني.
راموس منفتح على الانضمام للدوري الأمريكي
وفقًا لـ AS ، فإن سيرخيو راموس منفتح على الرحيل للدوري الأمريكي.
لم يوقع مدافع ريال مدريد عقدًا جديدًا في سانتياجو برنابيو حتى الآن، وهو مفتون بمشروع ديفيد بيكهام في إنتر ميامي.
روز يوافق على البقاء مع نيوكاسل
كانتي على رادار ريال مدريد
الملكي مهتم بنجم تشيلسي
أشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن نجولو كانتي على وشك الرحيل من تشيلسي مع بداية سوق الانتقالات، وأن لاعب الوسط عاد إلى قائمة اهتمامات ريال مدريد.
ارتبط الدولي الفرنسي الفائز بكأس العالم بالانضمام للبلانكوس في وقتٍ لاحق، ويمكن أن نجده في سانتياجو برنابيو مع بداية الموسم القادم.
لاوتارو يواصل الضغط على إنتر من أجل برشلونة
فان دايك يرفض باريس سان جيرمان من أجل ليفربول
الهولندي على وشك تجديد عقده مع الريدز
أشارت صحيفة ذا صن إلى أن فيرجيل فان دايك رفض اهتمام باريس سان جيرمان من أجل البقاء مع ليفربول.
وبحسب الصحيفة فإنه على وشك التوقيع على عقدٍ جديد يزيد معه راتبه إلى 220 ألف جنيهًا استرلينيًا في الأسبوع، وهذا العقد سيمتد لخمس سنوات.
برشلونة يحاول خطف ميسي الجديد من مانشستر يونايتد
كشف بابلو كافاييرو المدير الرياضي لنادي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني، عن اهتمام نادي برشلونة الإسباني، بالحصول على خدمات اللاعب الشاب تياجو ألمادا.
صاحب الـ19 سنة ظهر لأول مرة مع فيليز الموسم الماضي، وأصبح قريباً من المشاركة في 50 مباراة بقميص الفريق الأول.
مستوى اللاعب المميز لفت أنظار العديد من الأندية تجاهه، أبرزها مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد والآن برشلونة ينضم للسباق.المزيد من هنا...
وكيل راموس يعلن موقفه من الرحيل
قائد الملكي يرغب في إنهاء مسيرته في ريال مدريد
تحدث رينيه راموس شقيق ووكيل أعمال سيرخيو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، عن مستقبل اللاعب وموقفه من التجديد والاستمرار مع الفريق لفترة أطول.
وقال:"هو يرغب بشدة في إنهاء مسيرته داخل النادي، وعلى حد علمي، الإدارة تريد السير في هذا الطريق أيضاً".
يوفنتوس يركز على الراحلين من تشيلسي
أوضح "توتو يوفي" أن قائمة المغادرين لتشيلسي هذ الصيف تضم مجموعة من الأسماء التي تعجب إدارة يوفنتوس وقد تتحرك لضمها.
الأسماء التي يتابعها يوفنتوس هي نجولو كانتي، والذي قد يرحل حال وصول عرض مناسب، إيمرسون بالميري، بيدرو، وويليان.
إبراهيموفيتش يودع ميلان
ذكرت "توتوسبورت" أن زلاتان إبراهيموفيتش سيترك ميلان بعد نهاية الموسم الكروي الحالي، وأنه يفاضل بين مجموعة من الأندية لتكون فريقه الجديد.
وأضافت الجريدة أن مونزا، نابولي، وبولونيا أبدوا اهتماماً في إيطاليا لضم السويدي، بينما يبقى خيار هاماربي الذي يدخل في ملكيته حلاً أيضاً.
كونتي يطلب بيليرين
كشفت "ميرور" أن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر حث إدارة الفريق على التعاقد مع الظهير الأيمن لآرسنال هيكتور بيليرين خلال الصيف الجاري.
الدولي الإسباني تعافى من الإصابة خلال فترة التوقف وعاد للمشاركة في اللقاءات الودية لناديه، وحتى الآن يماطل بخصوص تمديد عقده الذي ينتهي في 2023.
الإنتر يصل لاتفاق مع تونالي
أكد "إف سي إنتر نيوز" توصل إنتر لاتفاق مع ساندرو تونالي، موهبة بريشيا، على بنود العقد الشخصي، إذ سيتقاضى راتب 2.5 مليون يورو موسمياً، بالإضافة للحوافز.
وأشار التقرير إلى أن الآن المفاوضات تدور بين الناديين لإتمام الصفقة، والتي قد تكون في حدود 35 مليون يورو وحوافز إضافية
وكيل حكيمي يوضح موقفه
أكد أليخاندرو كاماتشو، أحد أعضاء الفريق الذي يمثل نجم بوروسيا دورتموند أشرف حكيمي، أن اللاعب يريد أن يلعب الموسم المقبل في فريق يضمن له المشاركة باستمرار.
وذكر كاماتشو مع "أوندا مدريد" أنه على اتصال دائم مع ريال مدريد، ولكنه ليس في عجالة من أمره لحسم مصير حكيمي، مؤكداً أن النادي الملكي حل مطروح ويعتبر بيت اللاعب، ولكنه يحلل كل السيناريوهات
ناجلسمان: من الصعب تعويض فيرنر
كشف يوليان ناجلسمان المدير الفني للايبزيج الألماني، عن موقفه من تعويض رحيل مهاجمه تيمو فيرنر، بعد الأنباء المتزايدة حول اقترابه من تشيلسي.
العديد من التقارير الصحفية، أكدت اتفاق البلوز على دفع الشرط الجزائي في عقد فيرنر مع لايبزيج، والذي يبلغ حوالي 50 مليون جنيه استرليني