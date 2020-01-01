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أخبار الانتقالات: فان دايك يرفض باريس من أجل ليفربول وكانتي مطلوب في الريال

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الجمعة 12 يونيو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Virgil van Dijk Mohamed Salah Liverpool 2019-20
Getty Images

صراع إنجليزي إسباني على فيران توريس

2020-06-12T15:31:41Z

بحسب مصادر جول فإن بوروسيا دورتموند لم يعد متصدر السباق على جناح فالنسيا فيران توريس، ليفتح الباب على مصراعيه أمام الأندية الراغبة في ضمه مع بداية سوق الانتقالات.

ارتبط اللاعب بكل من مانشستر يونايتد وليفربول من الدوري الإنجليزي وريال مدريد من الدوري الإسباني.

راموس منفتح على الانضمام للدوري الأمريكي

2020-06-12T14:56:52Z

وفقًا لـ AS ، فإن سيرخيو راموس منفتح على الرحيل للدوري الأمريكي.

لم يوقع مدافع ريال مدريد عقدًا جديدًا في سانتياجو برنابيو حتى الآن، وهو مفتون بمشروع ديفيد بيكهام في إنتر ميامي.

روز يوافق على البقاء مع نيوكاسل

2020-06-12T14:54:16Z

وافق داني روز على تمديد إعارته مع نيوكاسل وفقًا لما ذكرته صحيفة أتلتيك.

سيكمل الدولي الإنجليزي هذا الموسم مع الماكبايس، وذلك قبل العودة مع نهايته لتوتنهام وبدء مرحلة جديدة في مسيرته.

كانتي على رادار ريال مدريد

2020-06-12T14:51:01Z

الملكي مهتم بنجم تشيلسي

أشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن نجولو كانتي على وشك الرحيل من تشيلسي مع بداية سوق الانتقالات، وأن لاعب الوسط عاد إلى قائمة اهتمامات ريال مدريد.

ارتبط الدولي الفرنسي الفائز بكأس العالم بالانضمام للبلانكوس في وقتٍ لاحق، ويمكن أن نجده في سانتياجو برنابيو مع بداية الموسم القادم.

N'Golo Kante Chelsea Real Madrid
Getty/Goal

لاوتارو يواصل الضغط على إنتر من أجل برشلونة

2020-06-12T14:45:20Z

الأرجنتيني يرغب في مزاملة ميسي

بحسب سبورت الكتالونية فإن لاوتارو مارتينيز يواصل الضغط على إدارة الإنتر من أجل الانتقال لبرشلونة مع بداية سوق الانتقالات.

لا يريد النيراتزوري التخلي عن نجمه، وقد أعلن المسؤولون بالفعل عن أنهم لن يقبلوا رحيله بأقل من مقابل كسر العقد.

Lautaro storia

فان دايك يرفض باريس سان جيرمان من أجل ليفربول

2020-06-12T14:40:09Z

الهولندي على وشك تجديد عقده مع الريدز

أشارت صحيفة ذا صن إلى أن فيرجيل فان دايك رفض اهتمام باريس سان جيرمان من أجل البقاء مع ليفربول.

وبحسب الصحيفة فإنه على وشك التوقيع على عقدٍ جديد يزيد معه راتبه إلى 220 ألف جنيهًا استرلينيًا في الأسبوع، وهذا العقد سيمتد لخمس سنوات.

Virgil Van Dijk
Getty

برشلونة يحاول خطف ميسي الجديد من مانشستر يونايتد

2020-06-12T14:38:43Z

كشف بابلو كافاييرو المدير الرياضي لنادي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني، عن اهتمام نادي برشلونة الإسباني، بالحصول على خدمات اللاعب الشاب تياجو ألمادا.

صاحب الـ19 سنة ظهر لأول مرة مع فيليز الموسم الماضي، وأصبح قريباً من المشاركة في 50 مباراة بقميص الفريق الأول.

مستوى اللاعب المميز لفت أنظار العديد من الأندية تجاهه، أبرزها مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد والآن برشلونة ينضم للسباق.

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وكيل راموس يعلن موقفه من الرحيل

2020-06-12T14:36:25Z

قائد الملكي يرغب في إنهاء مسيرته في ريال مدريد

تحدث رينيه راموس شقيق ووكيل أعمال سيرخيو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، عن مستقبل اللاعب وموقفه من التجديد والاستمرار مع الفريق لفترة أطول.

وقال:"هو يرغب بشدة في إنهاء مسيرته داخل النادي، وعلى حد علمي، الإدارة تريد السير في هذا الطريق أيضاً".

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Sergio Ramos, Lucas Vázquez y Marco Asensio (sin editar)
Instagram

يوفنتوس يركز على الراحلين من تشيلسي

2020-06-12T14:33:27Z

أوضح "توتو يوفي" أن قائمة المغادرين لتشيلسي هذ الصيف تضم مجموعة من الأسماء التي تعجب إدارة يوفنتوس وقد تتحرك لضمها.

الأسماء التي يتابعها يوفنتوس هي نجولو كانتي، والذي قد يرحل حال وصول عرض مناسب، إيمرسون بالميري، بيدرو، وويليان.

إبراهيموفيتش يودع ميلان

2020-06-12T14:32:42Z

ذكرت "توتوسبورت" أن زلاتان إبراهيموفيتش سيترك ميلان بعد نهاية الموسم الكروي الحالي، وأنه يفاضل بين مجموعة من الأندية لتكون فريقه الجديد.

وأضافت الجريدة أن مونزا، نابولي، وبولونيا أبدوا اهتماماً في إيطاليا لضم السويدي، بينما يبقى خيار هاماربي الذي يدخل في ملكيته حلاً أيضاً.

كونتي يطلب بيليرين

2020-06-12T14:32:13Z

كشفت "ميرور" أن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر حث إدارة الفريق على التعاقد مع الظهير الأيمن لآرسنال هيكتور بيليرين خلال الصيف الجاري.

الدولي الإسباني تعافى من الإصابة خلال فترة التوقف وعاد للمشاركة في اللقاءات الودية لناديه، وحتى الآن يماطل بخصوص تمديد عقده الذي ينتهي في 2023.

الإنتر يصل لاتفاق مع تونالي

2020-06-12T14:31:55Z

أكد "إف سي إنتر نيوز" توصل إنتر لاتفاق مع ساندرو تونالي، موهبة بريشيا، على بنود العقد الشخصي، إذ سيتقاضى راتب 2.5 مليون يورو موسمياً، بالإضافة للحوافز.

وأشار التقرير إلى أن الآن المفاوضات تدور بين الناديين لإتمام الصفقة، والتي قد تكون في حدود 35 مليون يورو وحوافز إضافية

وكيل حكيمي يوضح موقفه

2020-06-12T14:30:42Z

أكد أليخاندرو كاماتشو، أحد أعضاء الفريق الذي يمثل نجم بوروسيا دورتموند أشرف حكيمي، أن اللاعب يريد أن يلعب الموسم المقبل في فريق يضمن له المشاركة باستمرار.

وذكر كاماتشو مع "أوندا مدريد" أنه على اتصال دائم مع ريال مدريد، ولكنه ليس في عجالة من أمره لحسم مصير حكيمي، مؤكداً أن النادي الملكي حل مطروح ويعتبر بيت اللاعب، ولكنه يحلل كل السيناريوهات

ناجلسمان: من الصعب تعويض فيرنر

2020-06-12T14:29:42Z

كشف يوليان ناجلسمان المدير الفني للايبزيج الألماني، عن موقفه من تعويض رحيل مهاجمه تيمو فيرنر، بعد الأنباء المتزايدة حول اقترابه من تشيلسي.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت اتفاق البلوز على دفع الشرط الجزائي في عقد فيرنر مع لايبزيج، والذي يبلغ حوالي 50 مليون جنيه استرليني

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