سقطتان لماتيو جندوزي سبب تأديبه من أرتيتا

لم يكن متوقعًا ما حدث..

كشفت تقارير من الصحافة الإنجليزية عن الأسباب التي أدت إلى استبعاد ماتيو جندوزي، لاعب أرسنال، من مباراة نيوكاسل، ثم وجوده على دكة البدلاء أمام إيفرتون.

الصحافة سبق وأن أشارت إلى أن تقاعس اللاعب داخل التدريبات كانت سببًا رئيسيًا في إبعاد مايكل أرتيتا له، ولكن تفاصيل أخرى قد انكشفت في الساعات القليلة الماضية.

وبحسب ما جاء في التقارير، فإن جندوزي قد وقعت مشاجرة بينه وبين أحد زملائه خلال المعسكر الشتوي لأرسنال في دبي، واضطر أرتيتا للتدخل لإنهاء تلك الأزمة حينها.

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أرتيتا لم يتوقف عند إنهاء الأزمة بل قرر معاقبة جندوزي باعتباره المخطئ في هذه المشاجرة، ثم أتت لقطة أخرى تسببت في غضب إداري منه، وتحديدًا من إيدو، المدير الرياضي للجانرز.

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تم رصد صاحب الـ20 عامًا في أحد الملاهي الليلية وقد أزال قميصه ولوح به لدعم عمل موسيقي محلي، مما اعتُبِر نوعًا من الإهمال من قبل إدارة النادي اللندني.

يذكر أن جندوزي قد لعب 31 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، وقد نزل في مباراة إيفرتون الأخيرة في آخر 10 دقائق بديلًا لمسعود أوزيل في المباراة التي انتصر فيها أرسنال بثلاثية لهدفين.

كما تجدر الإشارة أن جندوزي لا يزال يُعد واحدًا من أكثر اللاعبين إثارة لإعجاب إدارة أرسنال في الفترة الأخيرة، والإيمان لا يزال كبيرًا بقدرته على التطور والتحول إلى أحد أهم النجوم في ملعب الإمارات.