جاكا: سأفكر مرتين قبل ارتداء شارة قيادة أرسنال من جديد

جرانيت جاكا نجم فريق أرسنال يؤكد أنه سعيد في صفوف المدفعجية تحت قيادة أرتيتا ويعرب عن تردده في ارتداء شارة القيادة من جديد.

أكد جرانيت جاكا لاعب فريق أرسنال على سعادته الغامرة بالعمل الذي يقوم به تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا المدير الفني للمدفعجية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جاكا وأكد خلالها أنه يعمل بكل ما لديه من قوة من أجل الفريق، وسيستمر في ذلك حتى آخر أيامه بأرسنال.

وقال جاكا: "بكل تأكيد أنا لا أكذب لقد كان هناك لحظات تخيلت فيها أنني لن ألعب مع أرسنال من جديد، والأمر لم يكن سهلًا بالنسبة لي أو لعائلتي أتمنى أن يتفهم الجميع ذلك".

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وأضاف: "أعتقد أنني أظهرت شخصية جيدة، أنا لا أحب الهروب وأقدم كل ما لدي للنادي طالما أنا متواجد هنا وأتدرب بجدية كل يوم".

وأكمل: "أعلم أنني بشارة القيادة أو دونها أستطيع أن أمنح الفريق كل ما لدي، لو أراد مني النادي القيام بارتداء الشارة من جديد سأفكر مرتين".

وأردف: "أحب أن أفكر في مستقبلي، وأعلم أنني سأحظى بمستقبل كبير هنا بوجود أرتيتا في هذا النادي لذلك أنا سعيد في الوقت الحالي".

جدير بالذكر أن جاكا كان مهددًا بعدم اللعب من جديد لأرسنال بسبب غضب الجماهير لتصرفه المثير للجدل عندما خلع قميص الفريق و وألقى به في مواجهة كريستال بالاس.