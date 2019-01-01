من هو سباستيان ديسابر مدرب بيراميدز الجديد؟ وما هو تاريخة كمدرب؟

كل ما تريد معرفته عن سباستيان ديسابر مدرب بيراميدز الجديد، من هو؟ وما هي إنجازاته السابقة كمدرب؟ وما هي سيرته الذاتية؟

أحمد جمال

عقد نادي بيراميدز برئاسة حسام البدري ظهر يوم الإثنين الماضي مؤتمرًا صحفيًا تم الإعلان فيه عن الفرنسي سباستيان ديسابر مديرًا فنيًا جديداً للفريق، بتوقيعه على عقود قيادة الكتيبة الزرقاء لمدة موسمين مقبلين خلفًا للأرجنتيني رامون دياز، الذي رحل بنهاية مشوار الفريق في الدوري المصري الممتاز.

الفرنسي صاحب الـ42 عاماً كان يقود أوغندا في مباريات كأس الأمم الأفريقية الحالية واستطاع الوصول بهم لدور الـ16 قبل أن ودعوا البطولة على يد السنغال بعد خسارتهم بهدف وحيد دون رد.

واستطاع المدرب السابق رامون دياز أن يُحقق مجهوداً كبيراً مع الفريق في الموسم المنقضي والذي لم ينتهي حتى الآن من الدوري المصري الممتاز، ولكن فبالنسبة لفريق بيراميدز فبالفعل قد أنتهت جميع مباريات الفريق الـ34، واستطاعوا أن يتوصفوا جدول الترتيب برصيد 70 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن الأهلي المتصدر برصيد 74 نقطة والذي يتبقى له مباراتين، ولكن هذه الوصافة أيضاً بشكل مؤقت حيث يتبعه في المركز الثالث الزمالك برصيد 68 نقطة والذي مازال يتبقى له ثلاث مباريات من بينهم مباراة القمة مع الشياطين الحُمر.

وفي الأسطر التالية، يستعرض جول السيرة الذاتية لسباستيان ديسابر المدرب الجديد لنادي بيراميدز وما هو تاريخه في التدريب.

من هو سباستيان ديسابر مدرب بيراميدز الجديد؟

ولد الفرنسي سباستيان ديسابر في مدينة فالانس الفرنسية يوم 2 أغسطس عام 1976، وكانت بدايته كلاعب رغم أنه لم يحقق الكثير ولم يصل إلى شهرة كبيرة إلا أنه كان يُلقب ببائع الزهور من قِبل الجماهير، ثم بدأ مشواره التدريبي منذ 2004 كمساعد مدرب لفريق دو كانيه روشفيل الفرنسي، واستمر معهم لمدة سنتين قبل أن يقود الفريق فعلياً كمدرب رسمي للفريق منذ 2006 وحتى 2010.

ثم انطلق ليبدأ مشواره الإحترافي الأول بالتوغل في القارة الأفريقية، حيث درب نادي أسيك ميموسا الكوت ديفواري لمدة سنتين، قبل أن ينتقل لتدريب القطن الكاميروني لمدة عام من 2012 إلى 2013، وفي رحلته إلى الشمال الأفريقي أنتقل إلى الترجي التونسي كمدير تقني للفريق، ولكن في ظرف سنة واحدة استطاع أن يُقنع الإدارة بأحقيته في قيادة الفريق كمدرب.

لم يقف الأمر على القارة السمراء فالمدرب سباستيان ديسابر قد خاض تجربة آسيوية بتدريبة لنادي دبي الإماراتي لمدة 6 شهور عام 2015 قبل أن يعود للقارة الأفريقية مرة آخرى ليُدرب شبيبة الساورة الجزائرية.

وسبق لديسابر عن عمل بالدوري المصري من قبل مع فريق الإسماعيلي، لمدة ستة أشهر فقط، حقق الفوز بها بـ13 مباراة، وتعادل في أربع وخسر لقاء وحيد. ومن ثم قاد أوغندا في مباريات كأس الأمم الأفريقية الحالية واستطاع الوصول بهم لدور الـ16 قبل أن يودعوا البطولة على يد السنغال بعد خسارتهم بهدف وحيد دون رد.

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الأندية التي قام سباستيان ديسابر بتدريبها:

الفريق البلد الفترة دو كانيه روشفيل فرنسا 2006 - 2010 أسيك ميموسا ساحل العاج 2010 - 2012 القطن الكاميرون 2012 - 2013 الترجي تونس 2013 - 2014 ريكرياتيفو ديسبورتيفو دو ليبولو أنجولا 2015 (مدرب مؤقت) دبي الإمارات 2015 (مدرب مؤقت) شبيبة الساورة الجزائر 2016 (مدرب مؤقت) الوداد المغرب 2016 (مدرب مؤقت) الإسماعيلي مصر 2017 (مدرب مؤقت)

المنتخبات التي قام سباستيان ديسابر بتدريبها: